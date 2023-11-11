Оппозиция заявила об угрозе России для армянской государственности

11 ноября 2023, 02:54

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Национально-демократический полюс провел митинг и факельное шествие, обвинив Россию в намерениях уничтожить армянскую государственность, а премьер-министра Никола Пашиняна - в содействии этому.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Армения отозвала своего постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте выступил с критикой российских миротворцев, которые, по его словам, бездействовали во время исхода жителей из Нагорного Карабаха. На этом фоне 3 ноября правительство России анонсировало соглашение с армянской стороной об открытии генконсульства в Капане наряду с действующей дипмиссией в Гюмри.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Оппозиционный Национально-демократический полюс провел 10 ноября на ереванской площади Свободы митинг и факельное шествие, приуроченное к третьей годовщине подписания трехстороннего заявления. Участники акции держали в руках армянские триколоры, флаги западных стран и символику НДП. Они скандировали: "Никол – убийца нации", "Свободная независимая Армения", передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир акции в YouTube.

Три года назад Пашинян подписал капитуляцию, цель которой уничтожение армянской государственности, заявил на митинге модератор акции Ваагн Авакян. "Однако армянская общественность сопротивляется и не допустит реализации русско-турецкого плана", - отметил он.

Сторонник оппозиции Юрий Тадевосян считает, что Никол Пашинян намеревается сдать Азербайджану армянские территории, в том числе Сюник. "Нужна консолидация армянского общества, иначе не добиться отставки Пашиняна и не пресечь национальную катастрофу", - подчеркнул он.

Трехстороннее заявление антиконституционное, так как Пашинян не имел полномочий подписывать какой-либо документ касательно границ Армении и Нагорного Карабаха, заявил на митинге представитель совета Национально-демократический полюса (НДП), политолог Ара Папян. "Три года назад НДП заявил об этом на своей акции, но полиция, применив силу, разогнала акцию, задержав десятки противников Пашиняна", - отметил он.

Папян считает неизбежным интеграцию Армении в западное сообщество. "Встреча армянских и американских военных показывает, что Запад готов углубить сотрудничество с Арменией. Это вызывает недовольство в России. Понимая, что армянское общество больше не верит в союз с Россией, создаются псевдозападные силы, которые должны имитировать интеграцию с Западом", - подчеркнул представитель совета НДП.

Армения должна провозгласить себя правопреемницей Первой Республики, уверен Папян. "6-7 ноября в Брюсселе состоялся III съезд народов Южного Кавказа, на котором было принято решение восстановить Южнокавказскую конфедерацию 1918 года. Это важное решение, так как правопреемство Первой Республики позволит решить вопрос границ Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха)", - заключил он.

После митинга сторонники оппозиции направились шествием к российскому посольству. Участники факельного шествия растянули транспарант с надписью: "Деоккупация"". Акцию сопровождали усиленные наряды полиции.

Трехстороннее заявление стало началом плана, окончательная цель которого - уничтожение армянской государственности, заявил у посольства России представитель совета Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян.

"События последних трех лет - свидетельство этих намерений. Кремлю нужен Пашинян, который должен гарантировать реализацию плана Лаврова. Для этого необходимо было обеспечить репродукцию власти Пашиняна. Парламентская "оппозиция" все это время имитировала протестные акции, чтобы отвлечь внимание армянского общества", - отметил оппозиционер.

От российского посольства шествие направилось на площадь Республики, на которой расположено правительственное здание. Участники факельного шествия остановились на короткое время у правительственного здания.

Несколько дней назад армянский народ подвергся унижению, когда оккупационные войска провели парад в Степанакерте, и пока в этом [правительственном] здании сидит предательский режим, сдавший Нагорный Карабах, армянский народ еще не раз подвергнется унижению, заявил у здания правительства сторонник Национально-демократический полюса Геворг Сафарян.

8 ноября в Ханкенди (Степанакерте) азербайджанские военные прошли парадом по случаю победы в войне 2020 года, также была продемонстрирована военная техника.

"Армянский народ не приемлет унижения. Мы знаем цену свободы, смысл фразы: "Свобода или смерть". 35 лет назад эта фраза положила основу освобождения Арцаха (Нагорного Карабаха). Армянский народ не станет терпеть турецкий ятаган, нависший над головой. Пришло время восстания, иначе потеря армянской государственности неизбежна", - подчеркнул сторонник оппозиции.

Акция оппозиции завершилась на площади Свободы без инцидентов. Следующий митинг оппозиция анонсировала на 1 декабря в 19.00 по местному времени.

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