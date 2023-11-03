Россия анонсировала открытие второго генконсульства в Армении

03 ноября 2023, 10:08

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Правительство России анонсировало соглашение с армянской стороной об открытии генконсульства в Капане наряду с действущей дипмиссией в Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Армения отозвала своего постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте выступил с критикой российских миротворцев, которые, по его словам, бездействовали во время исхода жителей из Нагорного Карабаха.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении соглашения об открытии генконсульства России в армянском городе Капане. Это будет второе генконсульство России в Армении, первое находится в Гюмри, сообщает сегодня РБК.

"Принять предложение МИДа России […] о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Капане", - говорится в тексте распоряжения, датированного 2 ноября и размещенного на сайте правительства России.

Ранее, в конце октября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщал, что Москва "выразила желание открыть консульство в Капане", на что Ереван дал согласие, пишет ТАСС.

Напомним, 4 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. 11 октября Никол Пашинян заявил о сохранении внешнеполитического вектора Армении.

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