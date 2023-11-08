Власти Азербайджана провели парад в Карабахе

08 ноября 2023, 20:09

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Азербайджанские военные прошли сегодня по центру Ханкенди по случаю победы в войне 2020 года, также была продемонстрирована военная техника.

Как писал "Кавказский узел", пять дней с 8 по 12 ноября включительно объявлены в Азербайджане нерабочими по случаю празднования Дня победы в осенней войне 2020 года и Дня государственного флага. На сегодня анонсирован парад в Ханкенди (Степанакерте), где будут участвовать подразделения различных силовых ведомств и планируется показ трофейной техники.

27 сентября 2020 года в зоне карабахского конфликта начались бои с применением бронетехники и артиллерии. Боевые действие шли по всей линии фронта, а противоборствующие стороны объявили военное положение и мобилизацию. В ноябре 2020 года было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня военный парад в Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла").

Выступая на параде, приуроченном к третьей годовщине победы в 44-дневной войне, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что никогда не сомневался, то "сегодняшний день наступит, и в городе Ханкенди пройдет военный парад под флагом Азербайджана", сообщило сегодня агентство report.

Как следует из видео,опубликованного на сайте телекомпании aztv, по центру Ханкенди прошли военные различных родов войск, проехала военная техника, также была продемонстрирована трофейная техника. Парад проходил при минимуме зрителей, следует из видео сюжета.

Алиев в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджану "не нужна новая война". "Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место. Вместе с тем вопросы строительства армии и дальше будут оставаться для нас одним из приоритетных вопросов. Пусть это все знают и не забывают", - привело слова Алиева агентство "Азертадж".

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Напомним, что 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию, в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. 15 октября Ильхам Алиев назначил генерал-майора полиции Сардара Сафарова комендантом Ханкенди, а 28 октября в городе было открыто отделение полиции.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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