Пятидневные каникулы начались в Азербайджане по случаю Дня победы и Дня флага

08 ноября 2023, 05:46

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Пять дней с 8 по 12 ноября включительно объявлены в Азербайджане нерабочими по случаю празднования Дня победы в осенней войне 2020 года и Дня государственного флага. На сегодня анонсирован парад в Ханкенди (Степанакерте), где будут участвовать подразделения различных силовых ведомств и планируется показ трофейной техники.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта, - Днем памяти погибших.

Позднее власти объявили Днем победы 8 ноября – День освобождения города Шуша (армянское название - Шуши). Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял это решение в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя, сообщило 3 декабря 2020 года со ссылкой на администрацию главы страны РИА "Новости". День Государственного флага в Азербайджане отмечается 9 ноября. Праздник был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева в 2009 году. Дата связана с 9 ноября 1918 года, когда правительство Азербайджанской демократической республики (АДР) впервые приняло триколор флагом страны.

В Азербайджане сегодня, 8 ноября начались пятидневные праздничные каникулы, они продлятся до 12 ноября включительно, пишет oxu.az.

8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы в Отечественной войне - осенней войне 2020 года и День освобождения города Шуша. 9 ноября в стране также празднуется День государственного флага.

Министерство иностранных дел Азербайджана накануне распространило заявление, в котором говорится, что "благодаря победе были восстановлены фундаментальные права азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате их изгнания с родных земель". "Одним из факторов, обусловивших 44-дневную Отечественную войну, стала имитация ведения переговоров Арменией на протяжении многих лет в расчете сохранить статус-кво", - отметило ведомство, которое также обвинило "международных посредников" в том, что они закрывали глаза на "деструктивную деятельность и не приняли адекватных мер".

Ранее азербайджанские СМИ также сообщили о том, что по случаю Дня Победы в Ханкенди (армянское название - Степанакерт) пройдет парад, в котором примут участие подразделения министерства обороны, внутренних войск министерства внутренних дел, государственной пограничной службы, службы госбезопасности и спецназа. Также планируется демонстрация трофейной военной техники.

Анонсируемый парад в Ханкенди прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". Он отметил, что, по слухам, в параде примут участие российские миротворцы. "Про участие РМК - только слухи, как и другое. Официальных анонсов нет. Если РМК все-таки пройдет печатным строем по главной площади города, это будет громкое политическое событие с двумя смыслами: Путин тем самым покажет признание законной победы Азербайджана и возвращение всего Карабаха", - считает блогер, который все же придерживается позиции, что миротворцев на параде не будет.

Напомним, что 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию, в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. 15 октября Ильхам Алиев назначил генерал-майора полиции Сардара Сафарова комендантом Ханкенди, а 28 октября в городе было открыто отделение полиции.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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