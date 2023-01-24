Фильмы ученицы Сокурова вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля

24 января 2023, 05:53

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Фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой "Птица ищет клетку" вошел в программу Encounters Берлинского кинофестиваля. В фильме, рассказывающем историю чеченской семьи, живущей в Ингушетии, снялись непрофессиональные актеры, которые разговаривают на родном языке.

Картина "Птица ищет клетку" стала дебютом для ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой.

Фильм снят в Ингушетии на границе с Чечней. Роли в фильме исполняют непрофессиональные актеры, а обычные местные жители, которые разговаривают на родном языке. Работа Мусаевой посвящена судьбам женщин, попытке преодоления несвободы, пишет 23 января "Коммерсант".

Александр Сокуров заявил, что гордится своей ученицей. "Прекрасно, что это произошло, и мы очень гордимся Маликой. Она одна из лучших моих учениц в мастерской в Нальчике. Блестящая, абсолютно талантливая, абсолютно самоотверженный человек, великолепно училась - в общем, просто идеальный мастер", - сказал он РИА "Новости".

Работу своей ученицы он назвал "выдающейся". "Кроме того, она, конечно, снята на чеченском языке - мы ставили такое условие", - отметил режиссер.

Изначально фильм планировалось показать в Каннах в 2022 году, но оргкомитет кинофестиваля отказался включать его в программу "Двухнедельника режиссера".

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. В основной его конкурс включены 18 фильмов. В программе Encounters также будет представлен документальный фильм "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко о событиях на Украине, пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что на кинофестивале в Берлине в 2019 году был представлен фильм еще одного ученика Сокурова Александра Золотухина "Русский мальчик", рассказывающий о события Первой Мировой войны.

Фильм другого ученика режиссера Кантемира Балагова "Дылда" по итогам 2019 года получил Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм". Ранее картина "Дылда" получила несколько призов международных кинофестивалей. В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля.

Картина ученицы Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии, в феврале 2022 года получила призы кинопремии "Белый слон" за лучшую режиссерскую работу, лучший сценарий и лучшую главную женскую роль. Ранее эта картина получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале.

Фильм еще одного ученика Сокурова Владимира Битокова "Глубокие реки" получил в июне 2018 года приз кинофестиваля "Кинотавр" за лучший дебют и получил специальное приглашение на 53-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Участие фильма "Глубокие реки" в кинофестивале в Карловых Варах имеет большое значение для продвижения картины, считает режиссер Владимир Битоков.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".



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