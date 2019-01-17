Кадр из фильма "Мальчик русский", https://www.kinopoisk.ru/picture/3037669/

17 января 2019, 04:07

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии вошел в программу фестиваля в Берлине

Кинокартина режиссера из Кабардино-Балкарии Александра Золотухина "Мальчик русский", рассказывающая о событиях Первой мировой войны, будет показана на Берлинском международном кинофестивале.

Сценарий фильма был написан Золотухиным во время обучения в мастерской режиссеров кино и телевидения Александра Сокурова, открытой в Кабардино-Балкарском государственном университете.

Кинокартина "Мальчик русский" - это история о простом парне из деревни, который в 1916 году ушел добровольцем на войну и в первом же бою потерял зрение. После травмы он стал "слухачом". Так в Первую мировую войну называли бойцов, которые с помощью громадных акустических раструбов "прослушивали небо", обнаруживая вражеские аэропланы.

Фильм был создан при поддержке министерства культуры и правительства Санкт-Петербурга, его съемки проходили в Петербурге и Ленинградской области, на фортах Кронштадта и улицах Выборгского замка, художественным руководителем проекта стал Сокуров, пишет 16 января со ссылкой на пресс-службу киностудии "Ленфильм" "Регион online".

"Мы не старались воспроизвести в деталях исторические события. Сделали акцент на образе Первой мировой. Показали людей, живших в то время, их мысли, ощущения, тревоги", - цитирует Золотухина "Интерфакс".

Мировая премьера фильма состоится на 69-м Берлинале, который пройдет с 7 по 17 февраля. Планируется, что кинокартину покажут на третий день кинофестиваля, отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что фильм Владимира Битокова "Глубокие реки" получил в июне 2018 года приз кинофестиваля "Кинотавр" за лучший дебют и получил специальное приглашение на 53-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Участие фильма "Глубокие реки" в кинофестивале в Карловых Варах имеет большое значение для продвижения картины, считает режиссер Владимир Битоков.

Примечание:

"Фильм режиссера из Нальчика вызвал споры критиков на "Кинотавре", "Каноков поддержал критику закона о родных языках", "Фильмы Балагова и Гигинеишвили отмечены призами "Кинотавра".

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