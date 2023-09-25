Сокуров анонсировал выход фильма Малики Мусаевой в широкий прокат

25 сентября 2023, 08:33

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С 12 октября в кинотеатрах России выходит в широкий прокат фильм "Клетка ищет птицу" чеченского режиссера Малики Мусаевой, которая является выпускницей мастерской Александра Сокурова в Нальчике.

Как информировал "Кавказский узел", 22 февраля фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" был показан на Берлинале. Это был единственный фильм от России и первый в истории фестиваля полностью на чеченском языке. 7 марта стало известно, что фильм "Птица ищет клетку" получил приз XXI Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня".

Дебютная кинокартина Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу", снятая полностью на чеченском языке, посвящена судьбам женщин и попытке преодоления несвободы. В горных селениях Дагестана, Кабардино-Балкарии, родном селе режиссера Мусаевой местные жители не дали снимать фильм на такую тему. По словам Малики, фильм не имеет шансов на прокат в Чечне.

Фильм Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" с 12 октября будет выпущен в прокат кинокомпанией "Пионер". Перед этим показ картины со статусом "всероссийская премьера" пройдет в крупные городах страны, сообщил 24 сентября официальный телеграм-канал кинорежиссера Александра Сокурова "Остров Сокурова/The Island of Sokurov".

В Санкт-Петербурге показ пройдет 4 октября в "Авроре", 13 октября – на "Ленфильме" (фильм представит главный редактор "Сеанса" Василий Степанов). В Москве – 2 октября в "Иллюзионе", 9 октября – в "Пионере", сказано в сообщении.

Эксклюзивные показы фильма также пройдут в Новосибирске, Туле, Омске, Казани и Екатеринбурге.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Мусаева рассказала, что хотела снять кино на родном языке про людей, которых любит и понимает. И что в нескольких словах фильм "Клетка ищет птицу" можно выразить так, что человек – превыше всего и он нуждается в поддержке и нежности.

"Это чеченский фильм про чеченцев, снятый на чеченском языке. Это очень важно для меня, и я бы хотела, чтобы люди воспринимали его именно так.... Я надеюсь, что наступят времена, когда этот фильм уместно будет показать (в Чечне). Но не сейчас", – привела 22 февраля "Новая газета Европа" слова режиссера.

Напомним, мастерская Сокурова была открыта в 2010 году в Нальчике. Ее известными выпускниками также являются режиссеры из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Кира Коваленко.

Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Сам Сокуров ранее отметил, что считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа. Он объяснил открытие мастерской в Нальчике тем, что была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

В Чечне в декабре 2019 года вызвало резкую критику предложение Сокурова президенту России Владимиру Путину "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – задался тогда вопросом режиссер. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, возразил Путин.

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