Мобилизованный из Котово убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Ведилин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1627 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1626 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Денис Ведилин из Котово, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"Он был мобилизован в сентябре 2022 года и погиб 24 декабря 2025 года во время выполнения служебного задания", - говорится в публикации.

Ранее о смерти бойца из Котовского района стало известно 13 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Бувалин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1627 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

После того как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России, были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.