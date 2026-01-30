Волгоградец приговорен к длительному сроку по делу о госизмене

Суд приговорил к 18 годам колонии 52-летнего волгоградца Павла Палехова, заявив, что он занимался шпионажем. В сроке учтен и предыдущий приговор за нападение на силовика. По версии сотрудников ДПС, он пытался спровоцировать аварию, чтобы сбежать после задержания.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело о госизмене возбуждено против жителя Волгограда, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам данные о российских военных объектах.

По версии следствия, в конце 2024 года мужчина снял на видео и сфотографировал склады с боеприпасами в Волгограде. Кроме того, он планировал сообщать СБУ данные о расположении объектов министерства обороны Российской Федерации, движении автоколонн российских военных и прочем.

Волгоградский областной суд огласил приговор Павду Палехову по делу о госизмене.

По версии следствия и суда, Палехов, "будучи несогласным с политическим курсом государства и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, совершил государственную измену в форме шпионажа".

По статье о госизмене суд приговорил его к 16 годам заключения, но с учетом ранее вынесенного приговора Ворошиловского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Изначально Палехову назначили 10 суток ареста по протоколу о неповиновении полиции, а затем отправили в СИЗО по обвинению в применении насилия к силовику. В приговоре по этой статье утверждалось, что в день задержания мужчина шел вдоль проезжей части, к нему подъехал автомобиль ДПС. После этого волгоградец «от неожиданности он испугался» и попытался убежать, но его все же смогли остановить и посадили в служебную машину. По пути в отдел полиции Палехов, согласно версии обвинения, пытался спровоцировать аварию — в частности, он ударил ногой по рулю автомобиля, из-за чего машина выехала на встречную полосу, пишет "Медиазона"*.

Приговор Ворошиловского районного суда Волгограда, которым Палехова осудили к трем годам колонии за нападение на силовика, был вынесен 3 февраля 2025 года. Показания против него дали потерпевшие - сотрудники ДПС. Палехов вину не признал, заявив в суде, что его действия были спонтанны, так как он был сильно взволнован, следует из приговора, опубликованного на сайте суда.

