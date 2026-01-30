×

11:29, 30 января 2026

Волгоградец приговорен к длительному сроку по делу о госизмене

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 18 годам колонии 52-летнего волгоградца Павла Палехова, заявив, что он занимался шпионажем. В сроке учтен и предыдущий приговор за нападение на силовика. По версии сотрудников ДПС, он пытался спровоцировать аварию, чтобы сбежать после задержания.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело о госизмене возбуждено против жителя Волгограда, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам данные о российских военных объектах.

По версии следствия, в конце 2024 года мужчина снял на видео и сфотографировал склады с боеприпасами в Волгограде. Кроме того, он планировал сообщать СБУ данные о расположении объектов министерства обороны Российской Федерации, движении автоколонн российских военных и прочем.

Волгоградский областной суд огласил приговор Павду Палехову по делу о госизмене.

По версии следствия и суда, Палехов, "будучи несогласным с политическим курсом государства и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, совершил государственную измену в форме шпионажа".

По статье о госизмене суд приговорил его к 16 годам заключения, но с учетом ранее вынесенного приговора Ворошиловского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Изначально Палехову назначили 10 суток ареста по протоколу о неповиновении полиции, а затем отправили в СИЗО по обвинению в применении насилия к силовику. В приговоре по этой статье утверждалось, что в день задержания мужчина шел вдоль проезжей части, к нему подъехал автомобиль ДПС. После этого волгоградец «от неожиданности он испугался» и попытался убежать, но его все же смогли остановить и посадили в служебную машину. По пути в отдел полиции Палехов, согласно версии обвинения, пытался спровоцировать аварию — в частности, он ударил ногой по рулю автомобиля, из-за чего машина выехала на встречную полосу, пишет "Медиазона"*.

Приговор Ворошиловского районного суда Волгограда, которым Палехова осудили к трем годам колонии за нападение на силовика, был вынесен 3 февраля 2025 года. Показания против него дали потерпевшие - сотрудники ДПС. Палехов  вину не признал, заявив в суде, что его действия были спонтанны, так как он был сильно взволнован, следует из приговора, опубликованного на сайте суда.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Хоккеист с ограниченными возможностями. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:28, 30 января 2026
Семья подростка-инвалида из Краснодара отказалась от обжалования исключения из сборной за "нацистский жест"
Мурат Хоконов. Скриншот фото "Газета Нальчик".
09:29, 30 января 2026
Хоконов счел неправомерной отмену решения суда о восстановлении на работе
Военный в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:31, 30 января 2026
Военнослужащий в Нальчике получил срок за уклонение от службы
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:31, 30 января 2026
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
Детсад в селе Цунта. Скриншот фото с сайта учреждения, https://ds-lastochka-cunta-r82.gosweb.gosuslugi.ru/
06:34, 30 января 2026
Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие воды в детском саду
