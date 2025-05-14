Житель Волгограда заподозрен в госизмене

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Уголовное дело о госизмене возбуждено против жителя Волгограда, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам данные о российских военных объектах.

Против жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ).

По данным УФСБ России по Волгоградской области, 50-летний местный житель сам вышел на контакт с администратором проукраинского телеграм-канала и предложил отправлять информацию о российских военных объектов, чтобы в дальнейшем она была передана в Службу безопасности Украины, пишет 13 мая "Коммерсант".

В конце 2024 года мужчина снял на видео и сфотографировал склады с боеприпасами в Волгограде Кроме того, он планировал сообщать СБУ данные о расположении объектов министерства обороны Российской Федерации, движении автоколонн российских военных и прочем.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля в Волгограде был задержан местный житель, который обвиняется в том, что передавал украинским военным данные об осужденных, которые отправились в зону СВО, а также планировал захватить здание городской администрации.

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