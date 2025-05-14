×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:44, 14 мая 2025

Житель Волгограда заподозрен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о госизмене возбуждено против жителя Волгограда, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам данные о российских военных объектах.

Против жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ).

По данным УФСБ России по Волгоградской области, 50-летний местный житель сам вышел на контакт с администратором проукраинского телеграм-канала и предложил отправлять информацию о российских военных объектов, чтобы в дальнейшем она была передана в Службу безопасности Украины, пишет 13 мая "Коммерсант".

В конце 2024 года мужчина снял на видео и сфотографировал склады с боеприпасами в Волгограде Кроме того, он планировал сообщать СБУ данные о расположении объектов министерства обороны Российской Федерации, движении автоколонн российских военных и прочем.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля в Волгограде был задержан местный житель, который обвиняется в том, что передавал украинским военным данные об осужденных, которые отправились в зону СВО, а также планировал захватить здание городской администрации.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
07:31, 13 мая 2025
Жители Фролово добились реакции Бастрыкина на жалобу
Дорожный знак Сталинград. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:39, 12 мая 2025
Комментаторы раскритиковали Марию Шукшину за поддержку идеи переименования Волгограда
Девушка пытается поймать связь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
05:53, 9 мая 2025
Ограничения связи в праздничные дни затронули юг России
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:09, 7 мая 2025
Военный из Камышина убит на Украине
Въездной знак в Волгограде. Фото: Oleg V Dimitrov © http://www.volfoto.ru
02:36, 7 мая 2025
Юристы объяснили механизм переименования Волгограда
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Григорий Мельконьянц в суде. Скриншот https://youtu.be/0qp_9z9oUF4?si=I5dyCql8U96vB-gq "Честными выборы делают люди": последнее слово Мельконьянца

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Юрий Лысенко незадолго до задержания, во время "объезда территорий" 13 мая 2025 года. Фото: пресс-служба главы администрации / "ВКонтакте".
14 мая 2025, 01:39
Глава Новочеркасска задержан по делу о взятке

Армтем Останин. Фото: https://t.me/moscowcourts/6616
13 мая 2025, 14:36
Суд отказался смягчить меру пресечения комику Останину

Волгоград. Фото: Arne Müseler https://ru.wikipedia.org/
13 мая 2025, 10:40
Число подписей против переименования Волгограда за сутки выросло в 11 раз

Григорий Мельконьянц. 12 мая 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 мая 2025, 14:15
Обвинение запросило шесть лет колонии Мельконьянцу 

Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Показать больше