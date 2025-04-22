Волгоградец заподозрен в попытке захвата городской администрации

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В Волгограде задержан местный житель, который подозревается в том, что передавал украинским военным данные об осужденных, которые отправились в зону СВО, а также планировал захватить здание городской администрации.

В Волгоградской области задержан местный житель, который подозревается в том, что передавал украинским спецслужбам данные об осужденных, которые заключили контракт и уехали в зону проведения специальной военной операции.

По данным следствия, задержанный также планировал получить от кураторов из Украины финансовую помощь, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, однако его действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ, пишет 21 апреля "Интерфакс".

Установлено, что ранее судимый волгоградец сам установил контакт с украинскими военными и предложил свою помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля житель Волгограда Станислав Ильчук был признан виновным в поджоге оборудования на железной дороге и приговорен к 14 годам заключения по статьям о госизмене и диверсии.

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