×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:57, 19 января 2026

Жительница Ростовской области рассказала о побеге из трудового рабства в Калмыкии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время пребывания в трудовом рабстве на ферме в Калмыкии жительница Ростовской области, по ее словам, была избита и изнасилована. МВД республики отрицает версию пострадавшей, ссылаясь на отсутствие заявления от нее.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года стало известно, что бывший участник СВО на вокзале в Ростове-на-Дону согласился на предложение поработать на ферме в Калмыкии и попал в трудовое рабство. Сбежать ему удалось лишь со второй попытки. Этот случай не уникален, а на юге России проблема трудового рабства наиболее остра в Ростовской области и на Ставрополье, сообщили в движении против рабства "Альтернатива".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Предложение о работе женщина получила на ростовском автовокзале

Кирпичный завод в Дагестане. Фото: Роспотребнадзор https://rpn.gov.ru/news/khasavyurtovskiy_kirpichnyy_zavod_v_dagestane_narushaet_zakonodatelstvo_v_oblasti_obrashcheniya_s_ot/ Правозащитники прокомментировали сообщения о трудовом рабстве на юге России

35-летняя жительница небольшого поселка в Ростовской области в ноябре 2025 года попала на ферму в Калмыкию после того, как на автовокзале в Ростове-на-Дону житель Калмыкии, представившийся Алексеем, предложил ей работу - пасти овец на его ферме, сообщает сегодня 161.ru.

В публикации женщина названа Маргаритой, но издание отметило, что имена некоторых героев публикации изменены по их просьбе. Маргарита рассказала изданию, что после знакомства с работодателем оказалась на ферме около поселка Ачинеры в Калмыкии. Там работала еще одна женщина, уроженка Ставрополья, которая за год работы получила деньги только на одежду и обувь.

Он привез ее обратно, и за побег ее избили

Маргарита требовала отвезти ее обратно, но получала отказы. Женщины жили в маленькой пристройке и каждый день ходили пасти баранов в степи. Однажды Маргарита решилась на побег, но ее поймал представитель силовой структуры и вернул на ферму. "Он привез ее обратно, и за побег ее избили", - рассказал изданию муж Маргариты Олег.

Избиением закончилась и вторая попытка побега. В тот день, по словам женщины, приехавший родственник владельца фермы изнасиловал ее «в наказание» за побег. Хозяин фермы Алексей после этого пообещал ей, что изнасилование «больше не повторится».

Сбежать с фермы Маргарите удалось с третьей попытки

После месяца рабства Маргарита уговорила вторую женщину дать ей телефон, чтобы связаться с мужем. Тот вышел на связь с волонтерами движения «Альтернатива», после чего Маргариту, в третий раз сбежавшую с фермы, удалось найти. Затем они поехали в один из ближайших полицейских участков.

Туда же приехал мужчина, которого Маргарита обвиняет в изнасиловании. Она написала заявление, но не получила талон о регистрации обращения в книге учета сообщений о происшествиях. По словам женщины, о том, что она должна была получить такой талон, она узнала позже.

Рабский труд на ферме. Иллюстрация создана Информация о массовом рабстве в Ростовской области привлекла внимание Бастрыкина

Силовик, который, по словам Маргариты, дважды возвращал ее в рабство, тоже приехал в участок и отрицал, что привозил ее на ферму, рассказал муж женщины.

Однако в конце декабря сотрудники управления собственной безопасности МВД Калмыкии приехали к Маргарите и Олегу, чтобы взять у них показания. "С 161.ru связался сотрудник МВД, бравший показания у семейной пары. По его словам, УСБ проводит проверку действия полицейских", - говорится в публикации.

При этом в полиции Ростовской области изданию подтвердили, что Олег обращался с заявлением о том, что Маргариту «насильно удерживает работодатель». Это заявление полицейские передали коллегам в Калмыкии, отмечается в публикации.

Полиция Калмыкии опровергла версию пострадавшей

МВД Калмыкии прокомментировало историю жительницы Ростовской области 24 декабря 2025 года в своем телеграм-канале.

"В одном из телеграм-каналов была выявлена информация о якобы принудительном труде жительницы Ростовской области на животноводческой стоянке Калмыкии и совершении в отношении нее насильственных действий. По данному факту МВД по Республике Калмыкия сообщает, что указанная информация является недостоверной", - заявило ведомство.

Работала на выпасе скота на добровольной основе, за заработную плату

Женщина "работала на выпасе скота на добровольной основе, за заработную плату", утверждается в публикации. "В органы внутренних дел Калмыкии каких-либо обращений от указанной гражданки, в том числе о совершении в отношении нее противоправных действий, не поступало", - сообщило министерство.

Проводилась ли процессуальная проверка версии о нарушении прав женщины, ведомство не уточнило.

Напомним, в июне 2025 года стало известно, что волонтеры при помощи полиции освободили 11 человек, которых удерживали на сельхозпредприятии в Славянском районе Кубани. "Их зазывали у метро и вокзалов, обещали хорошие условия проживания, работу в садах на свежем воздухе, оплату до 3000 рублей за смену с ежедневными выплатами. Как рассказали постояльцы, любые самостоятельные передвижения вне огороженной территории и даже по ней – запрещены, всё с разрешения и сопровождением. За нарушение правил били, попытки побега пресекались. Среди постояльцев - люди, отработавшие от нескольких дней до полутора лет. Никто из них не получал зарплату ни разу", - сообщило движение "Альтернатива".

В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель "Альтернативы" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

В трудовое рабство попадают люди, которые не привыкли отстаивать свои права и боятся мести, это позволяет их вербовщикам и эксплуататорам оставаться безнаказанными, указали ранее в движении "Альтернатива". На Северном Кавказе рабство было нормой до начала ХХ века, отметила этнограф Ольга Шафранова.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Аэропорт Махачкалы. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/mezhdunarodny_aeroport_makhachkala/1116953386/?ll=47.652918%2C42.816739&z=14
19:15, 10 января 2026
Жители юга России столкнулись с задержками рейсов на фоне угрозы атак беспилотников
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/39882
07:36, 26 декабря 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8350
Сумка на площади. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:45, 25 декабря 2025
За неделю с 15 по 21 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше