Жительница Ростовской области рассказала о побеге из трудового рабства в Калмыкии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время пребывания в трудовом рабстве на ферме в Калмыкии жительница Ростовской области, по ее словам, была избита и изнасилована. МВД республики отрицает версию пострадавшей, ссылаясь на отсутствие заявления от нее.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года стало известно, что бывший участник СВО на вокзале в Ростове-на-Дону согласился на предложение поработать на ферме в Калмыкии и попал в трудовое рабство. Сбежать ему удалось лишь со второй попытки. Этот случай не уникален, а на юге России проблема трудового рабства наиболее остра в Ростовской области и на Ставрополье, сообщили в движении против рабства "Альтернатива".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Предложение о работе женщина получила на ростовском автовокзале

35-летняя жительница небольшого поселка в Ростовской области в ноябре 2025 года попала на ферму в Калмыкию после того, как на автовокзале в Ростове-на-Дону житель Калмыкии, представившийся Алексеем, предложил ей работу - пасти овец на его ферме, сообщает сегодня 161.ru.

В публикации женщина названа Маргаритой, но издание отметило, что имена некоторых героев публикации изменены по их просьбе. Маргарита рассказала изданию, что после знакомства с работодателем оказалась на ферме около поселка Ачинеры в Калмыкии. Там работала еще одна женщина, уроженка Ставрополья, которая за год работы получила деньги только на одежду и обувь.

Он привез ее обратно, и за побег ее избили

Маргарита требовала отвезти ее обратно, но получала отказы. Женщины жили в маленькой пристройке и каждый день ходили пасти баранов в степи. Однажды Маргарита решилась на побег, но ее поймал представитель силовой структуры и вернул на ферму. "Он привез ее обратно, и за побег ее избили", - рассказал изданию муж Маргариты Олег.

Избиением закончилась и вторая попытка побега. В тот день, по словам женщины, приехавший родственник владельца фермы изнасиловал ее «в наказание» за побег. Хозяин фермы Алексей после этого пообещал ей, что изнасилование «больше не повторится».

Сбежать с фермы Маргарите удалось с третьей попытки

После месяца рабства Маргарита уговорила вторую женщину дать ей телефон, чтобы связаться с мужем. Тот вышел на связь с волонтерами движения «Альтернатива», после чего Маргариту, в третий раз сбежавшую с фермы, удалось найти. Затем они поехали в один из ближайших полицейских участков.

Туда же приехал мужчина, которого Маргарита обвиняет в изнасиловании. Она написала заявление, но не получила талон о регистрации обращения в книге учета сообщений о происшествиях. По словам женщины, о том, что она должна была получить такой талон, она узнала позже.

Силовик, который, по словам Маргариты, дважды возвращал ее в рабство, тоже приехал в участок и отрицал, что привозил ее на ферму, рассказал муж женщины.

Однако в конце декабря сотрудники управления собственной безопасности МВД Калмыкии приехали к Маргарите и Олегу, чтобы взять у них показания. "С 161.ru связался сотрудник МВД, бравший показания у семейной пары. По его словам, УСБ проводит проверку действия полицейских", - говорится в публикации.

При этом в полиции Ростовской области изданию подтвердили, что Олег обращался с заявлением о том, что Маргариту «насильно удерживает работодатель». Это заявление полицейские передали коллегам в Калмыкии, отмечается в публикации.

Полиция Калмыкии опровергла версию пострадавшей

МВД Калмыкии прокомментировало историю жительницы Ростовской области 24 декабря 2025 года в своем телеграм-канале.

"В одном из телеграм-каналов была выявлена информация о якобы принудительном труде жительницы Ростовской области на животноводческой стоянке Калмыкии и совершении в отношении нее насильственных действий. По данному факту МВД по Республике Калмыкия сообщает, что указанная информация является недостоверной", - заявило ведомство.

Работала на выпасе скота на добровольной основе, за заработную плату

Женщина "работала на выпасе скота на добровольной основе, за заработную плату", утверждается в публикации. "В органы внутренних дел Калмыкии каких-либо обращений от указанной гражданки, в том числе о совершении в отношении нее противоправных действий, не поступало", - сообщило министерство.

Проводилась ли процессуальная проверка версии о нарушении прав женщины, ведомство не уточнило.

Напомним, в июне 2025 года стало известно, что волонтеры при помощи полиции освободили 11 человек, которых удерживали на сельхозпредприятии в Славянском районе Кубани. "Их зазывали у метро и вокзалов, обещали хорошие условия проживания, работу в садах на свежем воздухе, оплату до 3000 рублей за смену с ежедневными выплатами. Как рассказали постояльцы, любые самостоятельные передвижения вне огороженной территории и даже по ней – запрещены, всё с разрешения и сопровождением. За нарушение правил били, попытки побега пресекались. Среди постояльцев - люди, отработавшие от нескольких дней до полутора лет. Никто из них не получал зарплату ни разу", - сообщило движение "Альтернатива".

В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель "Альтернативы" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

В трудовое рабство попадают люди, которые не привыкли отстаивать свои права и боятся мести, это позволяет их вербовщикам и эксплуататорам оставаться безнаказанными, указали ранее в движении "Альтернатива". На Северном Кавказе рабство было нормой до начала ХХ века, отметила этнограф Ольга Шафранова.