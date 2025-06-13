11 человек освобождены из трудового рабства на Кубани

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Волонтеры при помощи полиции освободили 11 человек, которые удерживались на предприятии в Славянском районе Кубани. Прокуратура организовала проверку.

В поселке Прибрежный Славянского района Краснодарского края волонтёры движения "Альтернатива" смогли освободить 11 человек, которые работают в яблоневых садах. Как гласит вывеска на заборе организации - это предприятие «Сад-Гигант». Волонтеры вызвали сотрудников полиции. "Но и их пускать на территорию охрана предприятия не спешила. В итоге представителей правоохранительных органов становилось всё больше, а в хаосе происходящего появился и тот, кто тихонечко отдал работникам удерживаемые паспорта, и тот, кто успел заплатить некоторым по 15 000 рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

11 человек попросили помощи выбраться оттуда, сообщили представители движения. "Люди поделились, что на так называемую работу их зазывали у метро и вокзалов, обещали хорошие условия проживания, работу в садах на свежем воздухе, оплату до 3000 рублей за смену с ежедневными выплатами. Как рассказали постояльцы, любые самостоятельные передвижения вне огороженной территории и даже по ней – запрещены, всё с разрешения и сопровождением. За нарушение правил – били, попытки побега – пресекались. Среди постояльцев, люди, отработавшие от нескольких дней до 1,5 лет. Никто из них не получал зарплату ни разу до этого дня", - указано в сообщении.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку соблюдения трудовых прав в агрофирме «Сад-Гигант» в Славянске-на-Кубани, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Кавказский узел" писал, что движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

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