Правозащитники прокомментировали сообщения о трудовом рабстве на Юге России

23 мая 2024, 14:08

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Из-за несовершенства законодательства в поле зрения правоохранительных органов оказывается лишь часть случаев трудового рабства. При этом люди, которые оказались в трудовом рабстве, в том числе в регионах Юга России, отказываются жаловаться в полицию из-за низкой юридической грамотности. При этом в Дагестане принудительный труд стал использоваться реже после широкой огласки в СМИ, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 22 мая волонтеры рассказали историю гражданина Белоруссии Станислава Жукова, который сбежал с кирпичного завода около Каспийска из трудового рабства. Кирпичный завод, в отношении руководства которого возбуждено уголовное дело за использование рабского труда, продолжает работу, сообщило движение против рабства "Альтернатива".

Гражданин Белоруссии Станислав Жуков, который стал жертвой трудового рабства, благополучно добрался до своего дома, рассказала активистка движения против рабства "Альтернатива" Арина. "Он сейчас дома в Белоруссии. С ним все хорошо. Он пока не хочет внимания со стороны СМИ", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кирпичный завод также продолжает работать, отметила она.

"Станислава, к сожалению, никто из правоохранительных органов не допрашивал, хотя уже есть возбужденное уголовное дело против руководства этого кирпичного завода. С нами тоже никто не выходил на связь по поводу деятельности этого завода в рамках уголовного дела, хотя историй у нас очень много, связанных именно с этим заводом. Кстати говоря, там много разных кирпичных заводов, но больше случаев связаны именно с этим заводом, <...>. Как рассказывают сбежавшие оттуда жертвы трудового рабства, у [руководителя этого завода] большие связи и ему удается решать все вопросы с силовиками. И в рамках уголовного дел все еще нет обвиняемых. Дело есть, а кто виноват – непонятно", – сказала Арина.

По ее словам, выявленных случаев трудового рабства в Дагестане стало меньше, но это не означает, что заводы перестали использовать труд людей, не желающих там работать. Благодаря общественному резонансу после публикаций в СМИ, удалось добиться снижения числа случаев трудового рабства в Дагестане.

"Был изменен подход к жертвам трудового рабства и условиях их проживания на этих заводах. Сейчас к ним относятся более лояльно. Намного меньше физического насилия стало, меры воздействия стали психологическими вместо силовых. То есть на руки никто деньги не получает, но при этом если у кого-то есть просьба купить ему что-то из продуктов, одежды или телевизор, например, то им не отказывают. То есть фактически зарплату никто не получает, но при этом некоторые их запросы удовлетворяют. Таким образом условия стали более человеческими, и именно из-за этого стало меньше побегов", – объяснила Арина.

Руководители кирпичных заводов в качестве способа воздействия используют алкоголь, которым обеспечивают тех, кто имеет алкогольную зависимость, отметила она. "Эта схема используется всеми местными заводами. Они 2-3 раза в неделю дают алкоголь тем рабочим, у которых есть зависимость. Чаще не дают его, чтобы они могли постоянно работать, но при этом дают на постоянной основе 150-200 миллилитров спирта. Руководство заводов вот так обращается с алкозависимыми людьми. При этом зарплату им не платят, документы не возвращают, при необходимости угрожают им, чтобы вдруг не сбежали и так далее", – отметила Арина.

Что касается случая трудового рабства в отношении пяти граждан в Волгодонском районе Ростовской области, на основании которого возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда, то "Альтернатива" не занималась этой историей, продолжила она.

Прокуратура Волгодонского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. По версии следствия, двое братьев в течение трех лет вплоть до сентября прошлого года в станице Дубенцовской Волгодонского района использовали рабский труд пяти жителей. Следствие считает, что они, применяя насилие, принуждали людей бесплатно работать на сельхозугодьях, сообщила 7 мая на своем сайте прокуратура Ростовской области.

Это не редкий для Ростовской области случай трудового рабства, отметила Арина. "Оттуда очень много случаев, но этот случай редкий в том смысле, что дело дошло до суда и есть конкретные обвиняемые. Но подробности этой истории нам не известны", – пояснила она.

В Уголовном кодексе России нет понятия "принудительный труд", есть "рабский труд". Сама статья по использованию рабского труда – по ней трудно привлечь к ответственности. Кроме того, многие работают без трудового договора, а нет трудового договора – нет способа доказать, что человеку не платили зарплату или что он работал не восемь часов, а 16, объяснила председатель совета Международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия "Партнерство в действии" Вера Грачева.

"Правовая безграмотность трудящихся является предметом злоупотребления работодателей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жертвы трудового рабства отказываются обращаться в правоохранительные органы, добавила правозащитница. "Большинство жертв трудового рабства не считает, что против них совершено преступление. Они считают, что им просто не повезло с работодателем. Во-вторых, если это бездомные, то им просто некуда уходить, у них синдром заложника, они считают, что на самом деле им повезло, есть крыша над головой, две тарелки супа в день, а до этого было еще хуже. В-третьих, они бывают запуганы работодателями. Не обязательно держать их в наручниках и избивать. Часто это результат психологического давления, им внушают, что силовики вокруг коррумпированы и все решат в пользу работодателя. Внушают, что все равно их найдут и накажут в случае побега. И эти угрозы действуют. Поэтому многие предпочитают не писать заявления в полицию", – объяснила Грачева.

По заведенному в Волгодонском районе уголовному делу обвиняемые могут быть лишены свободы сроком от трех до десяти лет, отметила юрист Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*.

"Использование рабского труда, квалифицированное в данном случае как совершенное в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет, либо без такового", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист добавила, что жертвами преступлений нередко становятся нелегальные мигранты, которых принуждают бесплатно работать, или инвалиды, которых заставляют просить деньги. "Реальные сроки наказаний по таким делам зависят от конкретных обстоятельств дела, личности подсудимых, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств. В 2022 году в Московской области был приговор, когда за использование рабского труда лица были осуждены на сроки от шести до восьми лет лишения свободы", – отметила она.

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