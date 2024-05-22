"Альтернатива" сообщила о сбежавшем из трудового рабства в Каспийске гражданине Белоруссии

22 мая 2024, 07:01

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Кирпичный завод около Каспийска, в отношении руководства которого возбуждено уголовное дело за использование рабского труда, продолжает работу, сообщило движение против рабства "Альтернатива". Волонтеры рассказали историю гражданина Белоруссии Станислава Жукова, который сбежал с этого завода, попал под машину и потерял ногу.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что волонтеры движения "Альтернатива" помогли жителю Минска Дмитрию сбежать из трудового рабства на кирпичном заводе близ Каспийска. Житель Белоруссии приехал в Дагестан добровольно и сам устроился на завод, отчиталось об итогах проверки МВД Дагестана. Руководитель предприятия и несколько работников также заявили, что этого человека не принуждали к труду. 29 января следствие сообщило, что информация о трудовом рабстве подтвердилась после проверки, начато расследование уголовного дела.

По словам самого Дмитрия, он согласился на предложение о работе, которое ему сделали на одном из вокзалов в Москве. Однако, когда он приехал на место, у него забрали документы и потребовали отработать сумму, за которую его "купили".

Движение против рабства "Альтернатива" рассказало 21 мая в своем телеграм-канале историю гражданина Белоруссии Станислава Жукова, которого обманом привезли на кирпичный завод в Каспийске и отобрали у него документы и деньги.

По данным волонтеров, на площади трех вокзалов в Москве двое мужчин предложили Жукову работать трактористом на ферме за 40 тысяч рублей в месяц. Привезли его, однако, на кирпичный завод под Каспийском, откуда в январе сбежал еще один житель Белоруссии Дмитрий. "Конкретно об этом заводе мы уже писали <...> И, несмотря на то, что уголовное дело тогда возбудили, обвиняемыми там до сих пор никто не проходит. А завод продолжает работать", - говорится в сообщении движения.

Деньги и документы у Станислава отобрали в тот же день, когда привезли на завод. Зарплату никому там не выдавали, можно было только попросить, чтобы купили что-нибудь. Станислав пытался отстаивать свои права, но его избивали ногами. Например, он пожаловался, что никто не травит клопов. Мужчина пытался пожаловаться на ситуацию тем, кто приезжал на завод, но получал отказы, а за первую попытку побега его снова избили.

В марте ему удалось сбежать. Его сбила машина, он попал в больницу и плохо помнит события тех дней, не может подтвердить, гнались за ним или нет. В аварии Станислав получил серьезные травмы, ему ампутировали одну ногу до колена. Сосед по палате помог ему приобрести вещи, а также купил за свой счет коляску.

Волонтер "Альтернативы" организовал транспортировку Станислава в Москву, где ему сделали документы, чтобы он мог вернуться в Белоруссию. Сейчас он лежит в больнице для проведения обследования и осуществления реабилитации, затем займется оформлением инвалидности.

В Дагестане проблема трудового рабства потеряла остроту в последние годы, указали 27 января опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Практика трудового рабства набирает обороты в Ростовской области, на Ставрополье и в Адыгее, сообщила представитель движения "Альтернатива".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было пять-семь случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

По его словам, после 2018 года "структура занятости" рабов в Дагестане изменилась: если раньше они в основном работали на кирпичных заводах, то теперь - на сельхозпредприятиях. "В Дагестане сократилось количество кустарных предприятий, в первую очередь кирпичных заводов, федеральные власти стараются навести в этой сфере порядок", - сказал он.

В трудовое рабство попадают люди, которые не привыкли отстаивать свои права и боятся мести, это позволяет их вербовщикам и эксплуататорам оставаться безнаказанными, указали ранее в движении "Альтернатива". На Северном Кавказе рабство было нормой до начала ХХ века, отметила этнограф Ольга Шафранова.

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