Бастрыкин заинтересовался случаем трудового рабства в Дагестане

26 января 2024, 16:37

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Глава Следкома России поручил провести проверку после публикации в соцсетях видео об освобождении жителя Белоруссии из трудового рабства на кирпичном заводе близ Каспийска. По словам жителя Минска, он согласился на предложение о работе, которое ему сделали на одном из вокзалов в Москве, однако, когда приехал на место, у него забрали документы и требовали отработать сумму, за которую его "купили".

Председатель СК России поставил на контроль проверку информации о нарушении прав мужчины в Каспийске после публикации в соцсетях об освобождении мужчины из трудового рабства на кирпичном заводе, сообщил сегодня информационный центр ведомства.

"Мужчина незаконно удерживался на кирпичном заводе в городе Каспийске Республики Дагестан, где его принуждали работать и забрали паспорт. Помощь ему оказала женщина-волонтер. Когда та вывезла мужчину с территории предприятия, неизвестные лица стали преследовать ее автомобиль и преграждать ей дорогу. Отмечается, что в такой же ситуации находится ряд других работников", - говорится в публикации.

Как следует из записи, опубликованной в Telegram-канале "Родной Дагестан" 25 января, девушка сидит в машине и зовет мужчину, который идет по направлению к трассе. За ним идут еще несколько человек. Девушка сообщила, что приехала за Дмитрием, так как в московский офис движения "Альтернатива", волонтером которого она является, поступила от него заявка. После того, как мужчина сел в машину, за ними началась погоня, за машиной ехал микроавтобус. По словам девушки, машину несколько раз подрезали и блокировали. Затем к ней подъехал брат, которому она позвонила с просьбой о помощи и в дело вмешались сотрудники полиции. Она рассказала, что люди, которые преследовали ее сказали полицейским, что это она похитила человека.. Полицейские попросили ее проехать в РОВД, но затем отпустили ее и Дмитрия.

Мужчина на видеозаписи рассказал, что ему предложили работу на Ярославском вокзале в Москве. Он думал, что едет работать на склад, но попал на кирпичный завод около Каспийска, где у него забрали документы. "Когда попросил отдать мои документы, мне сказали, что меня купили за 35 тысяч и я должен отработать минимум три месяца" , - говорит Дмитрий на видеозаписи. Он рассказала, что на кирпичном заводе находятся и другие люди, "паспорта забирают у всех"

По словам девушки, Дмитрий находится в безопасном месте.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, 13 июня 2023 года стало известно об освобождении двух мужчин, Мухамета Худайбердина и Михаила Гиски, которых вынуждали бесплатно работать на стройке в Каякентском районе Дагестана. После освобождения они не стали писать заявления в полицию. Худайбердин пояснил, что боится мести со стороны владельцев бизнеса. 19 июня 2023 года стало известно, что житель Алтайского края Виктор Рыжков освобожден из рабства на кирпичном заводе в Дагестане. Он также отказался писать заявление на людей, удерживавших его в неволе, сообщила "Альтернатива". Кирпичный завод, где выявлены случаи трудового рабства, силовики проверяли не один раз, но все равно люди оказываются там в неволе, рассказал представитель движения "Альтернатива" Алексей Никитин.

Ранее руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников рассказал, что помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

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