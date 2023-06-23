Стали известны подробности побега Рыжкова из трудового рабства в Дагестане

23 июня 2023, 12:46

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Сбежать с завода, где Виктора Рыжкова заставляли работать бесплатно, удалось благодаря тому, что он помнил наизусть телефонный номер своей бывшей жены. Она связалась с активистами, которые помогли Виктору, рассказали сам Рыжков и его бывшая супруга. Кирпичный завод, где выявлены случаи трудового рабства, силовики проверяли не один раз, но все равно люди оказываются там в неволе, сообщил представитель движения "Альтернатива" Алексей Никитин.

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, 13 июня стало известно об освобождении двух мужчин, Мухамета Худайбердина и Михаила Гиски, которых вынуждали бесплатно работать на стройке в Каякентском районе Дагестана. После освобождения они не стали писать заявления в полицию. Худайбердин пояснил, что боится мести со стороны владельцев бизнеса. 19 июня стало известно, что житель Алтайского края Виктор Рыжков освобожден из рабства на кирпичном заводе в Дагестане. Он также отказался писать заявление на людей, удерживавших его в неволе, сообщила "Альтернатива".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Сам Виктор Рыжков рассказал, что руководство завода отобрало у него паспорт, как только он оказался в Дагестане.

"Помню, что очнулся и понял, что я в Москве, на каком-то вокзале. Там с мужиками познакомился, предложили работу в Дагестане, якобы хорошо платят. Я согласился. Потом уже оказался в Дагестане... мы точно не знали, где находимся. На заводе я провел две недели, таскал кирпичи. Паспорта у меня не было, потом мне удалось заполучить его. Еще симку нашел, позвонил бывшей жене",- рассказал Рыжков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, никому из тех, с кем он общался, зарплату не платили. "Я быстро понял, что не видать мне денег, там никому не платили. Я стал думать, что делать, позвонил Марине, дальше вы знаете, как все произошло. Они, правда, поняли, что я хочу сбежать, отобрали симку, но я уже знал локацию, откуда меня заберут", - сообщил Рыжков.

44-летнего мужчину удалось высвободить из трудового рабства благодаря стараниям его бывшей жены.

"Как он мне рассказал, он наизусть только мой номер помнил. Мы уже четыре года в разводе, вместе не живем. И вот, когда у него оказался телефон, он позвонил мне, рассказал, где он примерно находится, выражал сомнение, что ему будут платить, говорил, что надеется, что через несколько месяцев сможет вернуться домой. Сказал, что работает на кирпичном заводе, что там странные люди, угрожают, отобрали документы, не позволяют звонить по телефону. Мне все это показалось странным", - рассказала бывшая жена Рыжкова Марина.

По ее словам, поиски в интернете дали результат, и она поняла, что Виктор в трудовом рабстве.

"Я, если честно, была уверена, что что-то не так в этой истории. Залезла в интернет, стала искать разные новости о трудовом рабстве и наткнулась на этот кирпичный завод. Оказалось, что куча историй о трудовом рабстве. Пока читала новости, узнала про организацию "Альтернатива", решила написать им и попросить помочь. До этого думала, что надо идти в полицию, но они так быстро отреагировали и выразили готовность помочь, что я даже не успела обратиться к правоохранителям. И в скором времени Виктора вернули домой. Там были определенные трудности, но главное, что он дома", - рассказала Марина корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель движения "Альтернатива" Алексей Никитин рассказал, что этот кирпичный завод неоднократно проверяли силовики.

"Проверяли их по сто раз уже, но толку от этих проверок? Когда приходят полицейские, всех работников выстраивают в линеечку, они при хозяевах спрашивают у рабочих, удерживают ли тут кого-то, бьют ли. Все, уткнувшись глазами в пол, естественно, говорят, что нет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Никитина, нужны специальные меры для выявления граждан, нарушающих закон. "Мне и видео такие много раз местные полицейские показывали. Одним словом, [пустяки] все это, так они никогда не выявят, кто действительно не хочет там работать. О заводе известно все. Территориально мы координаты указали, это Карабудахкентский район, непосредственно за махачкалинским аэропортом, я бывал на этом заводе, его даже с самолета видно, когда в аэропорту Махачкалы садишься", - отметил он.

В отделе МВД Карабудахкентского района сообщили, что на указанном кирпичном заводе не выявлены нарушения.

"Проверки были, нарушений не выявлено. Новых обращений мы не получали", - сказали в отделе корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников рассказал, что помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

Кроме того, по словам Мельникова, трудовое рабство – проблема, характерная для всей России. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было пять-семь случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он в мае 2019 года.

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