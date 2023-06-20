"Альтернатива" сообщила об освобождении мужчины из рабства в Дагестане

20 июня 2023, 17:33

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Житель Алтайского края Виктор Рыжков освобожден из рабства на кирпичном заводе в Дагестане. Он отказался писать заявление на удерживавших его в рабстве людей, сообщило движение "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, 13 июня стало известно об освобождении двух мужчин, Мухамета Худайбердина и Михаила Гиски, которых вынуждали бесплатно работать на стройке в Каякентском районе Дагестана. После освобождения они не стали писать заявления в полицию. Худайбердин пояснил, что боится мести со стороны владельцев бизнеса.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Из трудового рабства в Дагестане освобожден 44-летний уроженец Алтайского края Виктор Рыжков, его удерживали на кирпичном заводе в Каспийске, сообщило движение "Альтернатива". Рыжков собирался ехать домой в Бийск к семье, но на площади трех вокзалов в Москве му предложили работу в Дагестане, условия которой показались ему привлекательными. Виктора привезли в Дагестан, где он должен был работать на кирпичном заводе, забрали документы, угрожали физической расправой и связями в правоохранительных органах. Рыжков связался с родственниками, которые обратились в движение, говорится в публикации на странице "Альтернативы" в Instagram*.

Движение сообщило, что ранее уже освобождало людей, которые оказались в рабстве на этом кирпичном заводе в Карабудахкентском районе. Владельцы завода заметили попытку побега Виктора, и вернули его обратно, отобрав телефон, а также заметили волонтера, который приехал помочь Виктору. Представители кирпичного завода уверяли волонтера, что все работники находятся там по своей воле, но Виктора им все-таки пришлось отпустить, после этого он выехал в Москву, а затем к семье, говорится в публикации от 19 июня.

Эта запись набрала к 17.15 мск 829 отметок нравится и 24 комментария. Пользователи поинтересовались, понесут ли владельцы завода,гле Виктор находился в рабстве, наказание. "А после вызволения никто заявление в полицию не писал?", - спросил, в частности, пользователь hirudo_accupuncture. "Виктор отказался обращаться в полицию", - ответили представители движения.

"Почему никто не обращается в полицию? В ГУВД в Москве? Они бесконечно будут людей удерживать", - возмутилась aleksandra_karpova_photo. "Люди по разным причинам отказываются это делать. Часто они запуганы и убеждены, что там все схвачено, что это бесполезная трата времени. Многие просто хотят об этом забыть, поехать домой и жить спокойно. Мы объясняем, насколько необходимо писать заявления, но заставлять людей мы не можем", - подчеркнули представители движения.

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

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