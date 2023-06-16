Невольники из Дагестана усомнились в эффективности полиции

16 июня 2023, 18:02

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Мухамет Худайбердин и Михаил Гиска, которых принуждали к бесплатному труду на стройке в Каякентском районе, после освобождения не писали заявления в полицию, рассказал представитель движения "Альтернатива". Худайбердин пояснил, что боится мести со стороны владельцев бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, 13 июня стало известно об освобождении двух мужчин, Мухамета Худайбердина и Михаила Гиски, которых вынуждали бесплатно работать на стройке в Каякентском районе Дагестана.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Мухамет Худайбердин и Михаил Гиска еще не обращались в полицию по факту трудового рабства, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Альтернатива" Алексей Никитин. "Очень надеемся, что они скоро это сделают", - сказал он. По его мнению, такие истории должны оказаться в центре внимания силовиков, чтобы в будущем не повторялись.

Мухамет Худайбердин рассказал, что все еще опасается за свою безопасность. "Смотрите, я сейчас далеко от них, но я знаю, какие у них связи и что если они захотят, то найдут меня. Поэтому я боюсь писать заявление на них. Что это даст? Я один, а их много. Только я дам показания, а все остальные скажут, что работали и получали деньги, что они хорошие, закон не нарушали. Я опасаюсь, что со мной что-то случится, если я скажу слово против них", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина не уверен, что виновные могут быть наказаны. "Я в этом сомневаюсь. Они смогут защитить себя разными способами и останутся безнаказанными. Сейчас главное, что я и Михаил на свободе, находимся там, где мы сами захотели, делаем то, что сами пожелали. Это самое главное. Я с дочкой, ем хорошее мясо. Меня два года кормили плохими продуктами, можно сказать, я ничего нормального не ел, только работал целыми днями. Условия проживания были нормальными, а вот питание ужасное. Нам с Михаилом вообще не платили, пару раз по 3, по 5 тысяч и все", - вспоминает он.

По словам Мухамета, вместе с ним там находились узбеки, но они не были в трудовом рабстве. "Их было много, но у них у всех были документы, договора, патенты, им платили и их нормально кормили. Только нам с Михаилом не платили. Знаете, сколько мы с ним для них коттеджей построили, сколько на теплицах работали? И взамен ничего не получили", - с сожалением отметил он.

Его дочь, Сирень, надеется, что отец все же решится и напишет заявление. "Может, это приведет к тому, что виновные будут наказаны, и больше не будет таких случаев. Я два года искала своего отца. Полиция искала его, но безрезультатно, сказали, что шансов нет. Но я не отчаивалась и обращалась в разные организации", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она почему-то была уверена, что отец в трудовом рабстве. "Я это чувствовала, смотрела ролики в соцсетях о трудовом рабстве, ходила в разные заводы, искала его. Когда он позвонил мне и сказал, что он в Дагестане, я тут же обратилась в движение "Альтернатива" и на следующий же день отец оказался на свободе. Это какое-то чудо просто", - вспоминает Сирень.

В МВД по Дагестану корреспонденту "Кавказского узла", сообщили, что не получали заявлений по факту трудового рабства. "Подобных обращений со стороны указанного вами гражданина у нас нет", - сказали в ведомстве.

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

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