Руководство завода в Каспийске заподозрено в использовании рабского труда

29 января 2024, 16:31

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Информация о трудовом рабстве жителя Белоруссии на кирпичном заводе в Каспийске подтвердилась после проверки, начато расследование уголовного дела, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что волонтеры движения "Альтернатива" помогли жителю Минска Дмитрию сбежать из трудового рабства на кирпичном заводе близ Каспийска. Житель Белоруссии приехал в Дагестан добровольно и сам устроился на завод, отчиталось об итогах проверки МВД Дагестана. Руководитель предприятия и несколько работников также заявили, что этого человека не принуждали к труду. Ранее Следственный комитет объявил о своей проверке информации о трудовом рабстве.

По словам самого Дмитрия, он согласился на предложение о работе, которое ему сделали на одном из вокзалов в Москве. Однако, когда он приехал на место, у него забрали документы и потребовали отработать сумму, за которую его "купили".

Следователи дагестанского управления СКР провели проверку в связи с публикациями в СМИ о незаконном удержании мужчины на кирпичном заводе в Каспийске, и по результатам проверки "установлено наличие признаков преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего)", сообщила сегодня пресс-служба управления.

"В отношении руководства кирпичного завода 28 января 2024 года возбуждено уголовное дело", - говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 127.2 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 29-летний "гражданин соседнего государства" в январе 2024 года приехал в Дагестан, чтобы работать на заводе по производству кирпича в Карабудахкентском районе.

"Руководство завода под предлогом оформления трудового договора и временной регистрации по месту пребывания изъяли у последнего паспорт, после чего использовали труд потерпевшего, который по независящим от него причинам, вследствие изъятия документа, удостоверяющего личность, не мог отказаться от выполнения возложенных на него работ", - изложена в публикации версия следствия.

Следователи допрашивают свидетелей и выясняют, не совершало ли руководство предприятия "аналогичных преступных действий в отношении иных лиц", сообщил Следком.

В Дагестане проблема трудового рабства потеряла остроту в последние годы, указали 27 января опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Практика трудового рабства набирает обороты в Ростовской области, на Ставрополье и в Адыгее, сообщила представитель движения "Альтернатива".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было пять-семь случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

По его словам, после 2018 года "структура занятости" рабов в Дагестане изменилась: если раньше они в основном работали на кирпичных заводах, то теперь - на сельхозпредприятиях. "В Дагестане сократилось количество кустарных предприятий, в первую очередь кирпичных заводов, федеральные власти стараются навести в этой сфере порядок", - сказал он.

В трудовое рабство попадают люди, которые не привыкли отстаивать свои права и боятся мести, это позволяет их вербовщикам и эксплуататорам оставаться безнаказанными, указали ранее в движении "Альтернатива". На Северном Кавказе рабство было нормой до начала ХХ века, отметила этнограф Ольга Шафранова.

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