МВД представило свою версию инцидента на кирпичном заводе в Каспийске

29 января 2024, 10:21

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Житель Белоруссии, который ранее пожаловался, что попал в трудовое рабство на кирпичный завод близ Каспийска, в республику приехал добровольно и сам устроился на завод, сообщило МВД Дагестана. Руководитель предприятия и несколько его работников также заявили об отсутствии принуждения этого человека к труду, однако комментаторы в Telegram сочли их слова, как и сообщение ведомства, недостоверными.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что волонтеры помогли жителю Минска Дмитрию сбежать из трудового рабства на кирпичном заводе близ Каспийска. 27 января дагестанские журналисты отметили, что в Дагестане проблема трудового рабства потеряла остроту в последние годы. Практика трудового рабства набирает обороты в Ростовской области, на Ставрополье и в Адыгее, сообщила представитель движения "Альтернатива".

По данным МВД Дагестана, сотрудники ведомства провели проверку по информации о том, что житель Минска Дмитрий будто бы содержался в трудовом рабстве на кирпичном заводе близ Каспийска. В ходе проверки выяснилось, что 29-летний гражданин Белоруссии приехал в Дагестан и 13 января устроился на работу на кирпичный завод. По версии силовиков, спустя несколько дней он передумал и решил уехать.

"Он обратился в организацию, которая в свою очередь, направила на помощь волонтера, 33-летнюю жительницу республики. Позже волонтер, разобравшись в ситуации, связалась с полицейскими и рассказала реальные обстоятельства произошедшего", – сообщило МВД Дагестана 26 января в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Даяна Гариева в своем телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана" 26 января опубликовала видео с комментарием руководителя кирпичного завода. "Был у нас такой рабочий, неделю пролежал больной. 13-го числа приехал этого месяца. И три дня всего лишь проработал на этом заводе", – сказал он.

По его словам, человек, о котором идет речь, имел при себе телефон. "Он связывался всегда с мамой, никто у него ничего не отбирал. Паспорт был взят, оформить его. Мы заключили с ним договор", – заявил руководитель завода.

Он уточнил, что на предприятии всего работает около 20 человек.

На кадрах ролика также выступили несколько работников завода. Они заявили, что гражданин Белоруссии приехал добровольно и что завод регулярно посещает участковый инспектор.

Это видео в телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана", на который подписаны более 102 тысяч пользователей, на 10.15 мск 29 января набрало 39,2 тысячи просмотров и 720 комментариев.

"Темная история, однако", – написал Абдул Магомедов.

"Очень мутная история", – высказал схожее мнение Sham Shh.

"Так и сделают в итоге. "На тормозах" спустят этот материал, как будто ничего и не было", – считает Sakoo Isoyan.

"Просто решили изменить положение, чтобы шума не было", – отметил Muxammad.

"Видео точно заказное и очень смешное. Наши кирпичные заводы всегда славились своей гостеприимностью", – заявил Абдурахман.

"По комментариям видно какое доверие к органам у народа", – подчеркнул пользователь с ником RK.

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