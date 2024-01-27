Журналисты указали на снижение остроты проблемы трудового рабства в Дагестане

27 января 2024, 19:56

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В Дагестане проблема трудового рабства потеряла остроту в последние годы, указали дагестанские журналисты. Практика трудового рабства набирает обороты в Ростовской области, на Ставрополье и в Адыгее, сообщила представитель движения "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что волонтеры движения против рабства "Альтернатива" помогли жителю Минска Дмитрию сбежать из трудового рабства на кирпичном заводе близ Каспийска. По словам Дмитрия, он согласился на предложение о работе, которое ему сделали на одном из вокзалов в Москве, однако, когда приехал на место, у него забрали документы и требовали отработать сумму, за которую его "купили".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Активистка "Альтернативы" сообщила подробности истории жителя Минска

Житель Минска Дмитрий сейчас находится в Москве, «Альтернатива» обратилась с заявлениями по поводу его истории в уголовный розыск и Следственный комитет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка «Альтернативы». "Сейчас проводится проверка. Паспорт Дмитрия уже у следователя. В ближайшие дни мы узнаем, как будет развиваться эта ситуация", - сказала она.

По ее словам, 28-летний Дмитрий некоторое время прожил в Москве, куда приехал на заработки. "Он и его знакомый думали уехать обратно в Минск, но тут им предложили другую работу и они пошли на вокзал - сдавать обратные билеты. Пока они сдавали билеты, к ним подошел мужчина. Завязался разговор, и мужчина, выяснив, кем они работали, заявил, что у него есть такая же работа с лучшей зарплатой – 70000 рублей, не в Москве, но в России. Поскольку это были новогодние праздники, то они были немного подшофе, и поэтому довольно быстро согласились, сели с мужчиной в такси. Потом он посадил их в автобус, но, поскольку уже было темно, Дмитрий не разглядел там пункт назначения. В автобусе он заснул, а когда проснулся, то его приятеля рядом не было, и что с ним случилось, он не знает. Его довезли до Дагестана, и он оказался на заводе, где работало более 30 человек – в основном русских и белорусов", - рассказала активистка.

Паспорт у Дмитрия забрали на оформление, отметила она. "Потом, когда он попросил паспорт обратно, ему ответили, что вербовщик продал его [Дмитрия] за 35000 рублей, и он обязан отработать три месяца. Всего он отработал там три недели. Люди, проработавшие там дольше. рассказали ему, что паспорт и зарплату все равно не отдают даже после трех месяцев", - сообщила активистка.

Как отметила представительница «Альтернативы», рабочих кормили, выдавали сигареты, раз в неделю можно было на выбор получить сок, молоко или спиртное, а раз в месяц можно было что-то купить на определенную сумму в магазине поблизости (но денег на руки люди при этом не получали).

Сам Дмитрий от общения со СМИ отказался из соображений безопасности, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

По мнению активистки "Альтернативы", Дмитрию удалось успешно покинуть завод, на котором он проработал три недели, во многом потому, что у него остался телефон. «Сам он не знал, куда можно бежать оттуда, но сообщил родственникам, они обратились к его другу, а друг – к нам. Мы в свою очередь попросили наших волонтеров в Дагестане забрать Дмитрия. Надо сказать, процесс забирания нас сильно удивил – мы уже не в первый раз сталкиваемся с кирпичными заводами, примерно знаем, как они [владельцы предприятий] себя ведут, но то, что было там – попытка перегородить дорогу машине, погоня, - с таким мы давно не сталкивались", - рассказала она.

В Дагестане снизилась острота проблемы трудового рабства

При этом, по ее словам, в последние годы ситуация с трудовым рабством в Дагестане «более спокойная». «Подобные отношения стали более латентными, меньше стало физического насилия, угроз. Кроме того, сейчас мы можем сказать, что существуют люди, оказавшиеся «на дне», которые сами приезжают в Дагестан, чтобы переждать зиму, работая за еду или за маленькую зарплату», - сказала она.

Ситуации, связанные с трудовым рабством, фиксируются в разных регионах, в том числе в Московской области, отметила активистка. «Если говорить о ЮФО и СКФО, то пожалуй, наибольшее количество заявлений поступает из Ростовской области и Ставропольском крае, там эта ситуация набирает обороты, и в основном речь идет о фермерах, использующих такую рабочую силу. Еще можно выделить село Садовое в Республике Адыгея. Мы оттуда вывели пять человек, и было такое впечатление, что все село – это фермерские хозяйства, использующие таких вот людей», - сказала она.

Проблема трудового рабства потеряла остроту в Дагестане, указал и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Он отметил, что основная масса людей, работающих за еду, которых обычно считают «трудовыми рабами», - это люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, «на дне», и называть их рабами было бы неправильно.

Завод, где работал Дмитрий, ранее проверяли, отметил журналист. «Этот кирпичный завод уже ранее обвиняли в том, что он использует такого рода принудительную работу, но все проверки показали, что никаких рабов там нет», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

19 июня 2023 года стало известно, что житель Алтайского края Виктор Рыжков освобожден из рабства на одном из кирпичных заводов в Дагестане. Кирпичный завод, где находился Рыжков, силовики проверяли не один раз, но все равно люди оказываются там в неволе, рассказал представитель движения "Альтернатива" Алексей Никитин. В ОМВД Карабудахкентского района подтвердили тогда "Кавказскому узлу", что на этом кирпичном заводе проверки проводились, но нарушения не выявлены.

Главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев также отметил, что несколько лет назад проблема трудового рабства была остроактуальной в Дагестане. "Я даже как-то раз помог уехать из Махачкалы двоим таким людям – отцу и сыну", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас эта острота исчезла, подтвердил Фатуллаев. «Это несвойственная региону проблема. В последнее время я вообще не слышал о подобных случаях», - сказал он.

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было пять-семь случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

По его словам, после 2018 года "структура занятости" рабов в Дагестане изменилась: если раньше они в основном работали на кирпичных заводах, то теперь - на сельхозпредприятиях. "В Дагестане сократилось количество кустарных предприятий, в первую очередь кирпичных заводов, федеральные власти стараются навести в этой сфере порядок", - сказал он.

В трудовое рабство попадают люди, которые не привыкли отстаивать свои права и боятся мести, это позволяет их вербовщикам и эксплуататорам оставаться безнаказанными, указали ранее в движении "Альтернатива". На Северном Кавказе рабство было нормой до начала ХХ века, отметила этнограф Ольга Шафранова.

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