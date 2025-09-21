Информация о массовом рабстве в Ростовской области привлекла внимание Бастрыкина

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал результатов проверки информации о принуждении 17 человек к рабскому труду в хуторе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года житель Ростовской области был задержан по подозрению в том, что удерживал 18 человек в рабстве на ферме в Аксайском районе. Среди них были люди без документов и участники военной операции, которые согласились на предложения вербовщиков, предложивших работу с хорошими условиями. Освобождение этих 18 человек из трудового рабства стало одним из самых массовых, констатировала активистка движения "Альтернатива".

Движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, в мае 2022 года "Альтернатива" сообщила о вызволении из трудового рабства жителя Буденновска, которого насильно держали на ферме в Ставропольском крае.

Председатель СКР потребовал доложить о результатах проверки информации о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области, сообщает в своем телеграм-канале Информационный центр СКР.

"Несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Впоследствии фигуранты стали принуждать их к выполнению сельскохозяйственных и иных работ, а за нарушение дисциплины, невыполнение указаний и попытки побега применяли физическую силу", - говорится в публикации.

В областном управлении СКР начата процессуальная проверка. "Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщило ведомство.

Ростовское управление СКР в своем телеграм-канале сделало репост этой публикации, не сообщив дополнительно о ходе или итогах проверки.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Правозащитники прокомментировали сообщения о трудовом рабстве на юге России Из-за несовершенства законодательства в поле зрения правоохранительных органов оказывается лишь часть случаев трудового рабства. При этом люди, которые оказались в трудовом рабстве, в том числе в регионах юга России, отказываются жаловаться в полицию из-за низкой юридической грамотности. При этом в Дагестане принудительный труд стал использоваться реже после широкой огласки в СМИ, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Напомним, в июне 2025 года стало известно, что волонтеры при помощи полиции освободили 11 человек, которых удерживали на сельхозпредприятии в Славянском районе Кубани. "Их зазывали у метро и вокзалов, обещали хорошие условия проживания, работу в садах на свежем воздухе, оплату до 3000 рублей за смену с ежедневными выплатами. Как рассказали постояльцы, любые самостоятельные передвижения вне огороженной территории и даже по ней – запрещены, всё с разрешения и сопровождением. За нарушение правил били, попытки побега пресекались. Среди постояльцев - люди, отработавшие от нескольких дней до полутора лет. Никто из них не получал зарплату ни разу", - сообщило движение "Альтернатива".

Трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель "Альтернативы" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.