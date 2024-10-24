Активисты рассказали об освобожденных из трудового рабства в Ростовской области

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18 человек, освобожденных с фермы в Ростовской области, в частности люди без документов и участники военной операции, попали в трудовое рабство, согласившись на предложения вербовщиков, которые предлагали работу с хорошими условиями. Заявления в полицию подали лишь пять из них.

Как писал "Кавказский узел", житель Азова задержан по подозрению в том, что удерживал в рабстве на одной из ферм Аксайского района 18 человек. К следственному отделу, где готовилась очная ставка с потерпевшими, прибыли представители цыганской общины, устроив на месте потасовку.

Освобождение 18 человек из трудового рабства в Ростовской области является одним из самых массовых, констатирует активистка движения против рабства "Альтернатива" Арина.

"В общем-то все эти фермы и поля отличаются тем, что там очень много принудительного труда. Чаще удается узнавать о единичных случаях. Зачастую информация всплывает тогда, когда кто-то сбежал, и он не может точно описать локацию, чтобы найти остальных. Или бывает, что люди настолько запуганы, что удается забрать только того, кто обратился за помощью. А в этом случае можно говорить о том, что сезон закончился, и контроля и мер по принуждению стало меньше. Именно поэтому все это позволило довольно массовому случаю всплыть наружу", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, все истории сводятся к тому, что людей звали на работу, описывая работу с хорошими условиями. "Самый частый вариант – людей звали работать на склады за 1000 рублей в день. Люди были на вокзале, были на каких-то автобусных станциях, в общем в местах, где обычно идет вербовка. Многие из них уже находились без документов, в состоянии алкогольного опьянения. Уже так скажем, с подавленной критикой к происходящему и в безвыходном положении, когда им надо было вернуться домой, но возможности не было. И появлялись прекрасные товарищи, которые предлагали подзаработать. В итоге их привозили на эти фермы", - описала она схему действия мошенников.

18 человек были освобождены благодаря брату одного из них, рассказала активистка "Альтернативы"

"Брат одного из освобожденных обратился к нам за помощью, мы установили точное местонахождение, приехали туда, с нами были представители СМИ, сотрудники полиции тоже приехали туда по вызову. Нашли два дома. В одном брата обратившегося к нам человека, а в другом двух женщин, которые готовили еду. Потом с полей привезли всех остальных. Далее всех забрали в участок для выяснения обстоятельств. Часть освобожденных уже добрались до дома, а другая часть находится в Ростовской области вместе с нашими волонтерами, работают с правоохранительными органами, то есть допросы, составление бумаг и прочие необходимые вещи еще не закончились", - рассказала Арина.

Освобожденные не жаловались на пытки. "Сами подопечные сказали, что к окончанию летнего сезона физическое насилие закончилось, их в основном не трогали. Они физически уставшие, не в состоянии ухаживать за собой, а эмоционально они в плохом состоянии были. Что касается их участия в СВО, то мы можем говорить только про шестерых человек, которые хотели, чтобы мы им помогли. Вот из них 1-2 бывших участника СВО", - сообщила она.

Из 18 человек заявления в полицию лишь немногие, отметила она. "Заявлений было написано пять. Практика показывает, что на таких фермах находятся люди с тяжелыми жизненными обстоятельствами и они не видят свою жизнь вне этих мест и предпочитают оставаться, поскольку элементарно есть где спать и что есть. Возбуждено уголовное дело по части 2-ой статьи 127-ой УК РФ – использование рабского труда», - сказала Арина.

Адвокат Феликс Вертегель отмечает, что владельца фермы могут наказать лишением свободы сроком от трех до 10 лет.

"Судя по описанному случаю, это использование рабского труда, что подпадает под 2 часть статьи 172.2 УК РФ - Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ. В этом случае деяние совершено в отношении группы лиц. Это наказывается лишением свободы от трех до 10 лет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы избежать повторения таких случаев, необходимо вовлечение государства в борьбе против трудового рабства, уверена председатель совета Международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия "Партнерство в действии" Вера Грачева.

"Государству необходимо признать масштабы проблемы и возглавить общенациональное движение против современного рабства и определить борьбу с торговлей людьми и принудительным трудом как один из государственных приоритетов. Далее следует создать полноценную инфраструктуру противодействия торговле людьми с учетом опыта стран СНГ и активизировать выполнение пунктов, посвященных противодействию торговле людьми, в рамках Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью", - сказала она «Кавказскому узлу».

Кроме этого, следует внести в закон понятие использование принудительного труда.

"Статья 4 Трудового кодекса РФ в новой редакции говорит о запрете принудительного труда. При этом в Уголовном кодексе термин принудительный труд не используется. Есть использование рабского труда, но этого недостаточно для судебного преследования в большинстве наших случаев", - говорит она.

Ранее прокуратура Волгодонского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которые, по версии следствия, в течение трех лет использовали рабский труд пяти человек в станице Дубенцовской. Активистка движения против рабства "Альтернатива" отметила, что это не редкий для Ростовской области случай трудового рабства.

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