Потерпевшие по делу о рабском труде в Ростовской области испугались давать показания

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Задержанный подозревается в том, что удерживал в рабстве на одной из ферм Аксайского района 18 человек. К следственному отделу, где готовилась очная ставка с потерпевшими, прибыли представители цыганской общины, устроив на месте потасовку.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района.

"Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях", - сообщило 23 октября следственное управление Следственного комитета по региону на своем сайте.

Житель Азова, подозреваемый в использовании рабского труда, задержан. В отношении него возбуждено дело по п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК России (использование рабского труда). Решается вопрос об избрании меры пресечения, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале регионального Следкома.

Подозреваемый удерживал в рабстве 18 человек, пишет со ссылкой следователей телеграм-канал Privet-Rostov.ru, насчитывающий 158 523 подписчика.

После задержания подозреваемого представители цыганской общины прибыли к следственному отделу в Аксайском районе. Они стали снимать на камеру потерпевших, которые готовились к очной ставке с подозреваемым, и обвиняли их в клевете. Собравшиеся кричали, что все обвинения - ложь и угрожали снова отправить людей на поля. После этого некоторые потерпевшие испугались давать показания, сообщает сегодня телеграм-канал Don Mash, насчитывающий 74 800 подписчиков. Неизвестные "налетели на отдел полиции", пишет издание.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 мая волонтеры рассказали историю гражданина Белоруссии Станислава Жукова, который сбежал с кирпичного завода около Каспийска из трудового рабства. Ранее прокуратура Волгодонского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которые, по версии следствия, в течение трех лет использовали рабский труд пяти человек в станице Дубенцовской. Активистка движения против рабства "Альтернатива" отметила, что это не редкий для Ростовской области случай трудового рабства.

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