19 марта 2024, 02:37

Арсен Мелконян получил новый срок из-за угроз убийством

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Суд в Волгограде назначил Арсену Мелконяну, обвиняемому в угрозах убийством судье и сотруднику ФСИН, три года и два месяца колонии-поселения. Мелконян, который не отбыл срок по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, став бойцом ЧВК, намерен обжаловать приговор. 

Как сообщал "Кавказский узел", Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны военных действий на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. 11 марта обвинитель потребовал для Мелконяна три года и семь месяцев заключения, а также 250 тысяч рублей штрафа.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда 18 марта огласил приговор Арсену Мелконяну по делу об угрозах убийством. Согласно версии обвинения, Мелконян угрожал угрозы судье, своей супруге и сотруднику ФСИН. 

По совокупности преступлений он приговорен к трем годам и двум месяцам колонии-поселения и штрафу в 150 тысяч рублей, сообщило волгоградское информагенство V1.

Сам подсудимый виновным себя не признал, но приговор выслушал "крайне спокойно и с усмешкой", сообщив, что был готов к нему. После приговора Арсен Мелконян заявил журналистам, что намерен обжаловать приговор, а затем хочет вновь отправиться в зону военных действий, передает издание «Новости Волгограда». 

В октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян был избит житель Волгограда Роман Гребенюк. По версии следствия, Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену Мелконяну. Последний должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот был доставлен в больницу без сознания, а позже скончался.

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Примечание:

"Суд закрыл для прессы процесс по делу Арсена Мелконяна", "Суд в Волгограде продлил срок ареста Мелконяну", "Оставлен в силе отказ расследовать освобождение Мелконяна из колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 марта 2024, 03:36

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