Закон об условном сроке для бойцов-контрактников дал Мелконяну шанс на смягчение наказания

20 марта 2024, 08:27

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Арсен Мелконян, повторно осужденный в Волгограде после возвращения из зоны боевых действий, по принятому Госдумой закону получил шанс на условный срок в случае нового контракта на участие в военной операции, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд в Волгограде приговорил Арсена Мелконяна, обвиняемого в угрозах убийством супруге, судье и сотруднику ФСИН, к трем годам и двум месяцам колонии-поселения и штрафу в 150 тысяч рублей. Мелконян, который, став бойцом ЧВК, не отбыл срок по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, заявил, что намерен обжаловать приговор, а затем хочет вновь отправиться в зону военных действий.

Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны боевых действий на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. 11 марта обвинитель потребовал для Мелконяна три года и семь месяцев заключения, а также 250 тысяч рублей штрафа.

Юрист Сергей Иващенко, который следит за делом Арсена Мелконяна, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в армянской диаспоре Мелконян стал известен своим «затяжным конфликтом» с супругой, результатом которого стал развод.

"По словам членов диаспоры, Арсен не раз угрожал своей бывшей жене. Многие члены общины характеризуют этого человека как неуравновешенного, вспыльчивого и неспособного договариваться. […] Это человек с явно девиантным поведением. Никак себя не сдерживает: ни в быту, ни на судах. При этом замечу, что во время судебных процессов он не был признан психически больным человеком", - рассказал Сергей Иващенко.

Скорее всего Мелконян вновь заключит контракт с военным ведомством и избежит наказания, предположил юрист. «Но тут возникает вопрос, не повысит ли подобный закон (о возможности освобождения от наказания в виде лишения свободы при заключении контракта с ВС РФ. - Прим. "Кавказского узла") количество военных преступлений, совершаемых таким контингентом лиц в ходе СВО, и рецидивов на «гражданке», когда эти лица за боевые заслуги будут амнистированы", - сказал Иващенко.

19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом. В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

Возможно, что вскоре Владимир Путин подпишет принятый 19 марта закон об использовании заключенных в боевых действиях на территории Украины, и в этом случае «у Мелконяна появится возможность освободиться условно в связи с прохождением военной службы», сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, менеджер адвокации в "Движении сознательных отказчиков"* Артем Клыга.

"Он сможет заключить контракт с министерством обороны или отправиться на фронт как мобилизованный военнослужащий. Если в период прохождения военной службы он получит государственную награду или уволится из армии по состоянию здоровья (категория "Д"), в связи с достижением предельного возраста (65-70 лет) или в связи с окончанием периода мобилизации, то он будет освобождён от наказания, а его судимость будет погашена", - сказал Артем Клыга.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

По мнению Артема Клыги, новый закон предоставляет такую возможность осужденным, в том числе и за тяжкие преступления. "Хотя закон и содержит ограничения, например, не все подозреваемые, обвиняемые, осуждённые могут воспользоваться такой опцией (исключение – насильственные, экстремистские, террористические и некоторые иные составы преступлений), большинство лиц с уголовными делами за спиной смогут освободиться от наказания через поездку на [военную операцию]", - сказал юрист.

Инициатива депутатов Госдумы «не нова», так как имеется богатый исторический опыт использования в штрафных подразделениях во время Второй мировой войны бывших уголовников и осужденных по политическим статьям, заметил руководитель фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан.

"Понятно, что он (подобный заключенный) идет на СВО не по убеждениям, как это делают добровольцы. У него иная цель: умереть на свободе, а не сгнить в тюрьме. Многие из них имеют склонности к убийствам, что в штурмовых группах приветствуется", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, в случае привлечения заключенных к участию в военной операции их права, в том числе на амнистию, должны быть закреплены законодательно, «а не подвешены в воздухе словесными обещаниями».

"Нужно учитывать, что у подобных людей изначально подорвана психика. Такое состояние усугубится во время участия в боевых действиях. Государство обязано проводить качественную реабилитацию этих людей после их возвращения с СВО. Оно должно отстроить механизм реабилитации, создать условия для их возвращения к нормальной жизни. Нельзя забывать, что [участие в боевых действиях] не исправляет бывших преступников, а увеличивает шанс повторных преступлений", - отметил Богдан.

Он не исключил возможность того, что осужденный, амнистированный за участие в СВО, может повторно совершить преступление и вновь попытается уйти от отбывания наказания в колонии, заключив повторно контракт с военным ведомством.

Напомним, 22 марта 2022 года суд приговорил трех обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Арсен Мелконян был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, его сестра Анна Мелконян - к 5,5 года колонии общего режима, а ее муж Арман Смбатян - к 7 годам колонии строгого режима. 8 сентября 2022 года Волгоградский облсуд оставил в силе приговор.

Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

В суде Арсен Мелконян признал, что бил Романа Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали.

После приговора Арсен Мелконян попал в зону военной операции на Украине, а в начале апреля 2023 года стало известно, что он вернулся в Волгоград.

Силовики повторно задержали Мелконяна 4 мая 2023 года, он был заключен под стражу. По версии следствия, в 2022 году Мелконян в одном из СИЗО Волгограда пригрозил убийством сотруднику изолятора, сопровождая угрозы "попыткой применения насилия, которая была оперативно пресечена".

Кроме того, следователи заявили, что Мелконян с июля 2022 года по февраль 2023 года направлял бывшей супруге и несовершеннолетней дочери смс-сообщения с угрозами убийством, а в апреле 2023года "направлял судье федерального суда смс-сообщения, содержащие угрозы совершения в отношении неё противоправных насильственных действий".

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