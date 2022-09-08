08 сентября 2022, 00:25

Утвержден приговор по делу об убийстве Романа Гребенюка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградский областной суд отказался пересмотреть приговор Арсену Мелконяну, Анне Мелконян и Арману Смбатяну, осужденным за убийство риелтора Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта суд приговорил обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка к срокам от 5,5 года до 11 лет лишения свободы. 11 апреля и защита, и обвинение обжаловали приговор по делу: родные погибшего и обвинение сочли приговор слишком мягким, адвокаты просили отменить приговор. 12 августа состоялось первое заседание по апелляции осужденных за убийство Романа Гребенюка. Арсен Мелконян потребовал проводить судебное заседание в закрытом режиме и запретить распространять информацию в СМИ и пресс-службе, но суд отказал ему.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка, сообщила 7 сентября Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Суд оставил без изменения квалификацию действий Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна, "а также вид и размер окончательно назначенного им наказания". Приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении.

Напомним, что, по версии следствия, Роман Гребенюк был избит после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти Гребенюка подозревался в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю, однако 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье умершего.

Комментариев осужденных или их представителей, а также потерпевших по делу относительно решения суда не поступало.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Число подозреваемых по делу о смерти Гребенюка в Волгограде увеличилось до трех", "Жительница Волжского арестована по делу о нарушении прав дочери",  "Суд оставил под стражей подозреваемого по делу о смерти риелтора в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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