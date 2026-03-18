Кавказский узел

23:56, 18 марта 2026

Волонтеры сообщили о значительных кусках мазута на Бугазской косе

Выбросы мазута на Бугазской косе. Скриншот фото из Телеграм-канала "Добровольцы ССЛ" от 18.03.26, https://t.me/setisitolopata/2726?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Море обнажило на Бугазской косе куски ранее выброшенного во время шторма мазута, сообщили волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", правительство России 20 февраля сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма.

19 февраля в Анапе сильный шторм, волны и ветер разрушили созданные для защиты пляжей от мазута и мусора защитные валы. Защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили ранее блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута.

Об обнаружении старого мазута на Бугазской косе, который обнажился в результате шторма 19 февраля сообщил сегодня штаб "Добровольцы ССЛ" (новое название штаба "Сети, сито, лопата", - прим. "Кавказского узла").

На фотографиях, которые опубликовал штаб "Добровольцы ССЛ" видны значительные куски мазута. "Как и писали выше, начал обнажаться выброс от 20 февраля. Тот, что быстро скрылся под слоем песка", - говорится в сообщении волонтеров.

По мнению добровольцев, работы предстоят "не на одну уборку". "Зона кайтстанций, рыбхоз и за гирло. Рыбхоз и дальше подчистим, пока видно. Остальное не наша проблема", - говорится в сообщении штаба.

"Кавказский узел" также писал, что на анапском побережье специалисты завершают уборку сетей с защитного вала. Работы провели от Центрального пляжа до пляжа "Тортуга" в селе Витязево, на территории косы и в станице Благовещенской.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Одна из поврежденных квартир. Скриншот фото из Telegram-канала Евгения Наумова от 18.03.26, https://t.me/emnaumov/7148
22:21, 18 марта 2026
Одиннадцать квартир повреждены после ночной атаки БПЛА на Краснодар
Логотип Telegram в мобильном телефоне. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
19:25, 18 марта 2026
Ограничения Telegram отразились на работе жителей ЮФО
Евгений Филиппов. Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
18:19, 18 марта 2026
Суд арестовал главу Минздрава Краснодарского края Филиппова
Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:06, 18 марта 2026
Пожар на нефтебазе в Лабинске потушен на третьи сутки
Поврежденный медцентр в Краснодаре. 18 марта 2026 г. Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
09:11, 18 марта 2026
Здание медцентра повреждено в Краснодаре при ударе БПЛА
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"** memohrc.org
12:40, 13 марта 2026
Зарифа Саутиева
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Евгений Филиппов. Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
18 марта 2026, 18:19
Суд арестовал главу Минздрава Краснодарского края Филиппова

Табличка на доме Политковской. 18 марта 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/81965
18 марта 2026, 16:47
Активисты 29-й раз восстановили табличку на доме Политковской

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
18 марта 2026, 13:59
Продлен срок ареста азербайджанского адвоката Гахраманова

Дети в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 марта 2026, 12:04
Два ребенка получили ранения при воздушной атаке в Адыгее

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
