Волонтеры сообщили о значительных кусках мазута на Бугазской косе

Море обнажило на Бугазской косе куски ранее выброшенного во время шторма мазута, сообщили волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", правительство России 20 февраля сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма.

19 февраля в Анапе сильный шторм, волны и ветер разрушили созданные для защиты пляжей от мазута и мусора защитные валы. Защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили ранее блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута.

Об обнаружении старого мазута на Бугазской косе, который обнажился в результате шторма 19 февраля сообщил сегодня штаб "Добровольцы ССЛ" (новое название штаба "Сети, сито, лопата", - прим. "Кавказского узла").

На фотографиях, которые опубликовал штаб "Добровольцы ССЛ" видны значительные куски мазута. "Как и писали выше, начал обнажаться выброс от 20 февраля. Тот, что быстро скрылся под слоем песка", - говорится в сообщении волонтеров.

По мнению добровольцев, работы предстоят "не на одну уборку". "Зона кайтстанций, рыбхоз и за гирло. Рыбхоз и дальше подчистим, пока видно. Остальное не наша проблема", - говорится в сообщении штаба.

"Кавказский узел" также писал, что на анапском побережье специалисты завершают уборку сетей с защитного вала. Работы провели от Центрального пляжа до пляжа "Тортуга" в селе Витязево, на территории косы и в станице Благовещенской.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

