Власти отчитались об уборке сетей с защитного вала на побережье Анапы

На анапском побережье специалисты завершают уборку сетей с защитного вала. Работы провели от Центрального пляжа до пляжа "Тортуга" в селе Витязево, на территории косы и в станице Благовещенской.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля в Анапе сильный шторм, волны и ветер разрушили созданные для защиты пляжей от мазута и мусора защитные валы. Защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили ранее блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута.

В общей сложности убрано 26,2 километра защитных сетей, осталось еще 6,8 илометра на территории косы, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Волонтеры штаба "Сети, сито, лопата" опубликовали 3 января фото защитного вала, сети с которого смыты водой - они лежат за или перед валом и не защищают песок. "Очень хочется верить, что выводы будут сделаны правильно. Декабрь, январь и февраль не время для этого метода", - написали они в своем Telegram-канале. Они также опубликовали видео, на котором защитная сеть лежит за валом, периодически ее достают сильные волны. "В принципе, можно сказать, что сети в работе", - такими словами сопроводили они запись.

"Специальный вал сделали для защиты пляжей от мусора и возможных выбросов во время штормов в осенне-зимний период. Сооружение показало свою эффективность, не допустив загрязнения основной территории пляжей. В феврале после сильного шторма, вал размыло. Это случилось в конце штормового сезона, по заключению специалистов, восстановления конструкции не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее.

Представители Роспотребнадзора взяли пробы на пляже "Мираклеон" в Витязево, который засыпают новым песком, в том числе пробы и самого привозного песка. Пользователи Telegram подчеркнули, что итоги исследований, как и прежде, вряд ли будут обнародованы. Очередной отчет правительственной комиссии не содержит конкретных данных о ликвидации разлива мазута и не прояснил шансы на открытие пляжей Анапы, указали пользователи соцсети.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

