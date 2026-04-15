Юристы оценили законопроект о запрете коллективных богослужений в многоквартирных домах

Если законопроект о запрете коллективных богослужений будет принят, многие мусульмане, проживающие как в крупных городах, так и в регионах юга России, столкнутся с ситуацией, что молиться будет просто негде, так как мечетей на всех не хватает. Это нововведение является нарушением прав граждан.

В Госдуму внесён законопроект № 1149587-8, в случае принятия которого коллективные богослужения в многоквартирных домах окажутся вне закона, заявил 14 апреля адвокат Мухаммадом Рамазанов.

По его словам, предлагается запретить любые религиозные мероприятия в нежилых помещениях МКД (подвалы, цоколи, бывшие магазины), где зачастую именно там часто идут пятничные намазы, собрания, уроки для детей, а в квартирах оставить только индивидуальную молитву для самих жильцов. Пригласить гостя, родственника, имама, священника - нельзя. Даже джаназа-намаз (погребальная молитва) у дома усопшего может стать нарушением: штрафы - от 5 000 до 50 000 рублей.

Рамазанов уверен, что данный законопроект лишает мусульман мест для молитвы, кроме официальных мечетей. «Если называть вещи своими именами, то, да, это лишает мусульман мест для молитвы. Для десятков тысяч верующих, особенно в крупных городах, этот законопроект - фактический запрет на коллективную молитву. В Москве, области и других мегаполисах мечетей катастрофически не хватает, они часто находятся в транспортной недоступности. Молельные комнаты в МКД - это не прихоть, а единственный выход. Если закон примут, то все эти молельные комнаты - а это, как правило, подвалы, цокольные этажи или выкупленные квартиры - становятся вне закона. В обычных квартирах молиться вместе с гостями, родственниками или приглашённым имамом будет уже нельзя. И речь не только о пятничной молитве (джума), которая является обязанностью для мужчин, но и о джаназа-намазе (погребальной молитве) или коллективном ифтаре (разговении) в месяц Рамадан. Все эти практики окажутся под угрозой», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что закон написан так, что все молельные комнаты автоматически окажутся вне закона. «И тут самое страшное - даже не столько в штрафах, которые для физических лиц составят от 5 до 50 тысяч рублей, а для юридических - до одного миллиона рублей, сколько в создании правового вакуума и огромного поля для произвола на местах. В законе не прописаны никакие исключения, не учитывается специфика зданий, вроде домов с нежилыми первыми этажами. Более того, в нем заложена опасная для мусульман неопределённость. Например, в Духовном собрании мусульман России прямо задаются вопросом: «Как будет трактоваться чиновниками с принятием нового закона обряд прощания с покойником, когда усопшего заворачивают в саван и у дома, где он жил, родственники читают заупокойную молитву?» Если закон примут в нынешнем виде, ответ на этот вопрос будет зависеть от личных убеждений конкретного участкового или чиновника. А это прямой путь к злоупотреблениям и выборочному правоприменению, от которого в первую очередь пострадают мусульманские общины», - объяснил адвокат.

Все это является нарушением прав граждан на свободу совести и вероисповедания, уверен он. «И притом фундаментальным. Депутаты, которые продвигают закон, говорят о жалобах жильцов на шум, беспорядок, скопление людей, на защиту покоя соседей. Я понимаю, что в многоквартирном доме нужно уважать друг друга. Но проблема-то в том, что существующих правовых механизмов для борьбы с реальными нарушениями (тем же шумом или антисанитарией) уже достаточно. Этот же законопроект - не про тишину, а про запрет. Он вводит презумпцию виновности для всех, кто собирается для коллективной молитвы, и перекладывает проблему нехватки культовых зданий с государства на плечи верующих. Об этом говорят не только мусульмане. Протестантские общины, например, заявляют, что в крупных городах им «практически невозможно получить участок для строительства», поэтому запрет без альтернативы создаст «условия для нарушения фундаментальных конституционных прав граждан на свободу вероисповедания»», - подчеркнул он.

Адвокат также добавил, что крайне опасно то, что глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин поддержал эту инициативу. «Его слова, что недовольство жильцов обоснованно и молельные комнаты нужно переносить в торговые центры, «как в супермаркетах», создают иллюзию, что у мусульман России есть единый голос и этот голос - «за» запрет. Но это не так. Таджуддин, при всём уважении, представляет одну, пусть и крупную, централизованную организацию. Его мнение - не мнение всей многомиллионной уммы. Однако для светских законодателей и чиновников, которые часто не разбираются в нюансах исламского ландшафта страны, позиция Верховного муфтия - это карт-бланш. И они его активно используют. Тот же соавтор законопроекта Владислав Даванков прямо ссылается на муфтиев, утверждая, что «"квартирные мечети" подрывают традиционный ислам». В итоге закон, который ударит по тысячам простых верующих, преподносится как инициатива, согласованная с лидерами мусульман. Это не просто увеличивает риски - это почти гарантирует, что закон будет принят в самом жёстком виде под благовидным предлогом борьбы с радикализмом, который на деле обернётся конфликтами на местах при простом желании совершить намаз верующими совместно. Также хочу пояснить, что мусульмане и не только имеют право исповедовать веру не только индивидуально, но и коллективно, как это указано в статье 28 Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»», - подытожил Мухаммадом Рамазанов.

Законопроект является нарушением прав граждан

Московский адвокат Никита Таранищенко тоже считает, что законопроект лишает мусульман мест для молитвы, помимо официальных мечетей.

«Законопроект запрещает проведение религиозных обрядов и молитвенных собраний в нежилых помещениях МКД и пристройках к ним, при этом в жилых квартирах богослужения остаются разрешёнными - но только для удовлетворения личных духовных потребностей самих жильцов. На практике это означает, что организованная коллективная в арендованных подвалах, офисах первых этажей и иных нежилых помещениях МКД окажется под запретом. Таким образом, закон де-факто создаст для мусульман правовой вакуум: молиться коллективно можно будет только в мечетях, которых явно не хватит для всех желающих помолиться», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, если поправки будут приняты, богослужения и религиозные собрания запретят в нежилых помещениях МКД, а также во встроенных и пристроенных к ним объектах. «Следовательно, любая молельная комната, расположенная в нежилом фонде МКД, будь то коммерческое помещение, подвал или пристройка, окажется вне закона автоматически с момента вступления закона в силу без какого-либо переходного периода», - отметил он.

Адвокат уверен, что законопроект является нарушением права граждан на свободу совести и вероисповедания. «Поэтому его можно оспорить в Конституционном суде, хотя реалистичность такого оспаривания в нынешней правовой ситуации весьма ограничена», - указал он.

Фактически в России уже давно идет преследование верующих за мирную религиозную деятельность, в том числе у себя дома, констатирует представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

«Если говорить о Свидетелях Иеговы*, то Верховный суд ликвидировал юридические лица, официально не давая оценки вероучениям. То есть де-юре никакая мирная деятельность отдельных верующих не была запрещена. Правительство России, а позже Пленум ВС РФ постановил, что богослужения Свидетелей Иеговы*, их совместное проведение обрядов и церемоний сами по себе не образуют состава преступления. Ни в общественных местах, ни дома. Но что мы видим на практике? Почти 1000 верующих этой конфессии уже подверглись уголовному преследованию за совместные мирные богослужения, в том числе у себя дома, с друзьями, иногда по видео-конференцсвязи. Ни в одном из сотен процессов, большинство из которых проходили открыто, не было свидетельств о совершении какого-либо реального преступления. Людей сажают просто за их неугодную правоохранительным органам веру», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, свобода поклонения - это фундаментальное право человека, что фактически нарушается этим законопроектом. «Оно закреплено как в международном законодательстве, так и в Конституции России. Все, что препятствует реализации права на мирное вероисповедание, это, несомненно, нарушение прав. Мы не можем комментировать конкретно этот закон, потому что многое зависит от правоприменительной практики. Посылом закона о противодействии экстремизму была защита людей от преступлений, но относительно Свидетелей, например, его применяют для репрессий», - указал он.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.