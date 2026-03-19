Суд изъял имущество депутата гордумы Краснодара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имущество депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева и близких ему лиц,которое оценивается более чем в 10 миллиардов рублей, обращено в доход государства.

Как писал "Кавказский узел", в середине февраля Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева. Ответчиками по делу были указаны также еще три человека, в том числе две дочери Тимофеева.

Прокуратура Краснодара добилась досрочного прекращения полномочий депутата городской думы Виктора Тимофеева в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Тимофеев, будучи бенефициаром подрядной организации, скрыл от уполномоченной комиссии городской думы сведения о наличии у него личной заинтересованности в выделении денежных средств на финансирование муниципального контракта, сообщила 26 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Ленинский районный суд рассмотрел исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ к Виктору Тимофееву и связанным с ним лицам. В иске прокуратура просила обратить в доход государства имущество ответчиков. Рыночная стоимость движимого, недвижимого имущества и хозяйственных обществ превышает 10 млрд рублей, сообщила 18 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Сообщается, что Тимофеев пользовался административным ресурсом, служебными полномочиями и политическим влиянием и лоббировал интересы подконтрольных ему организаций при заключения контрактов. Например, контракты на организацию перевозки групп детей были заключены с подконтрольной Тимофееву ООО "Кубаньгрузсервис", при этом муниципальные учреждения Краснодара безвозмездно передавали обществу автобусы на бесплатной основе на протяжении более 15 лет. Кроме того, в ноябре 2025 года договор на организованную перевозку групп детей был заключен с принадлежащим также Тимофееву ООО "СпецТрансАвто" на сумму 515,9 миллиона рублей.

Таким образом, с 2011 года организации Тимофеева получили муниципальные контракты на сумму более 5 миллиардов рублей. При этом перевозки детей были организованы с нарушениями требований безопасности, указано в сообщении.

На полученные коррупционные доходы он создавал юридические лица и покупал другие активы, которые он и распределил среди своих родственников и подконтрольных лиц.

Суд принял решение конфисковать в пользу государства имущество Тимофеева, которое включает: 100% долей в уставном капитале трех организаций, 16 объектов недвижимости, 25 земельных участков и 7 транспортных средств. Рыночная стоимость конфискованного имущества составила более 10 млрд рублей, уточнила пресс-служба судов региона.

