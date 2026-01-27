Военные сбили пять беспилотников в Краснодарском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о пяти сбитых беспилотниках на Кубани, которая стала единственным регионом юга России, где минувшей ночью зафиксирована атака дронов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 26 января в Краснодарском крае были сбиты 34 дрона, еще четыре уничтожены над Азовским морем. При атаке беспилотников пострадал человек на территории предприятия в Славянске-на-Кубани.

Власти насчитали в Славянске-на-Кубани пять частных домов, поврежденных в результате воздушной атаки. В четырех из них выбиты окна, в одном также повреждена кровля. Еще в одном доме поврежден навес.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, в том числе пять в Краснодарском крае, отчиталось в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще три дрона сбиты над акваторией Азовского моря, остальные - в Курской, Орловской и Белгородской областях.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипского и Ильского в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти Кубани сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.