×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 26 января 2026

Защитница набережной в Юбилейном микрорайоне провела пикет за отставку мэра Краснодара

Одиночный пикет за отставку Евгения Наумова. Фото: скриншот публикации Краснодар ЮМР / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Краснодара провела у администрации Западного округа одиночный пикет, требуя отставки главы города и отмены решения о строительстве храма на набережной в Юбилейном микрорайоне. 

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Аоександра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников.

Жители Юбилейного микрорайона борются за сохранение зеленой зоны отдыха на Рождественской набережной, где планируется возвести храм – уже третий по счету в микрорайоне. 30 ноября  2025 года сотни жителей микрорайона записали видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву. Однако Кондратьев заявил, что решение о строительстве уже принято, и сослался на просьбы участников боевых действий на Украине.

Одиночный пикет жительницы Краснодара прошел утром 26 января возле здания администрации Западного округа. 

Женщина держала плакат со словами: «Наумова в отставку! Нет стройке храма в ЮМР!». Фотографии пикетчицы опубликовал Telegram-канал “Краснодар ЮМР”. 

Акция была приурочена к публичным слушаниям по уставу Краснодара, которые начались сегодня в администрации округа. Предложенные депутатами городской думы изменения в устав затрагивают, в частности, процедуры досрочного прекращения полномочий мэра, его отставки и отрешения от должности, отмечает RusNews. 

В ходе слушаний по обсуждению поправок об избрании, отставке и прекращении полномочий мэра жителям предлагалось внести свои предложения, указывает 7х7 (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов)

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:39, 26 января 2026
Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
19:38, 26 января 2026
Сотрудник Минстроя Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге
17:50, 26 января 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:08, 26 января 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях
09:29, 26 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:33, 26 января 2026
Три дома повреждены в Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников
Все события дня
Новости
Одна из временных мемориальных табличек. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 27 января 2026
За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах был убит 1 человек
Арсанали Мутуков. Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
15:59, 26 января 2026
Краснодарец осужден на 12 лет по делу о поджогах релейных шкафов
БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
11:28, 26 января 2026
Военные отчитались о 34 сбитых на Кубани беспилотниках
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:31, 26 января 2026
Человек госпитализирован после атаки дронов в Славянске-на-Кубани
Янина Копайгородская. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:30, 26 января 2026
Копайгородская обжаловала изъятие в доход государства квартиры в Москве
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 26 января 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
26 января 2026, 23:17
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 425 дней без перерыва

Георгий Вашадзе отвечает на вопросы журналистов после заседания суда по делу о саботаже. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/860311-giorgi-vashazes-30-000-laris-odenobis-girao-sheeparda-da-pasportisa-da-piradobis-mocmobis-chabareba-daevala
26 января 2026, 20:42
Суд в Тбилиси назначил Георгию Вашадзе залог по делу о саботаже

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 16:58
Правозащитники призвали власти Армении передать тело Айшат Баймурадовой ее друзьям

Женщина в больнице. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 14:06
Девять пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в больницах

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше