Защитница набережной в Юбилейном микрорайоне провела пикет за отставку мэра Краснодара

Жительница Краснодара провела у администрации Западного округа одиночный пикет, требуя отставки главы города и отмены решения о строительстве храма на набережной в Юбилейном микрорайоне.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Аоександра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников.

Жители Юбилейного микрорайона борются за сохранение зеленой зоны отдыха на Рождественской набережной, где планируется возвести храм – уже третий по счету в микрорайоне. 30 ноября 2025 года сотни жителей микрорайона записали видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву. Однако Кондратьев заявил, что решение о строительстве уже принято, и сослался на просьбы участников боевых действий на Украине.

Одиночный пикет жительницы Краснодара прошел утром 26 января возле здания администрации Западного округа.

Женщина держала плакат со словами: «Наумова в отставку! Нет стройке храма в ЮМР!». Фотографии пикетчицы опубликовал Telegram-канал “Краснодар ЮМР”.

Акция была приурочена к публичным слушаниям по уставу Краснодара, которые начались сегодня в администрации округа. Предложенные депутатами городской думы изменения в устав затрагивают, в частности, процедуры досрочного прекращения полномочий мэра, его отставки и отрешения от должности, отмечает RusNews.

В ходе слушаний по обсуждению поправок об избрании, отставке и прекращении полномочий мэра жителям предлагалось внести свои предложения, указывает 7х7 (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.