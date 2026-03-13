МВД заявило о крупных хищениях при строительстве академии гимнастики в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД подозревает группу из 13 человек в хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в сочинском образовательном центре "Сириус", созданном по инициативе Владимира Путина.

Подозреваемыми в преступлениях являются бывший член совета директоров ПАО "Газпром" Елена Михайлова, бывший заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Анатолий Еркулов и другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

Центр художественной гимнастики был создан в рамках программы "Газпром-детям", он открылся в декабре 2022 года, в церемонии участвовали, в частности, глава "Газпрома" Алексей Миллер и Алина Кабаева. Кабаева поблагодарила "Газпром" и Миллера "за уникальный спортивный объект, который был создан для гимнастов, всех специалистов, которые участвовали в этом проекте", сообщало ТАСС. В 2022 году на федеральной территории "Сириус" открылась Академия художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой, говорится на сайте образовательной организации "Небесная грация".

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года подозреваемые создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса "Центр художественной гимнастики" в Сочи. Однако на самом деле выделенные ООО "Газпром инвестгазификация" средства в размере более 8 млрд рублей были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве 1 при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи начинало расследовать Главное следственное управление петербургского ГУ МВД. Объясняется это тем, что возведением объекта занималось ООО "Магнит" из Санкт-Петербурга. Когда же был установлен огромный масштаб хищений, дело передали в следственный департамент МВД, информирует "Коммерсант".

Именно "Магнит" долгие годы являлся крупнейшим исполнителем социальной программы "Газпром-детям". В самой компании, которая в июле 2023 года была признана банкротом, ранее приводили данные, что начиная с 2016 года они построили 89 физкультурно-оздоровительных комплексов в 16 регионах России. При этом выручка компании за эти годы составила более 13 млрд рублей.

Строительство Центра художественной гимнастики Алины Кабаевой было начато в 2016 году, а реальные затраты на его возведение составили, по некоторым данным, около 2 млрд рублей. Разработкой проекта комплекса общей площадью более 42 тысяч квадратных метров в виде кольца занимался санкт-петербургский Проектный институт №1 при содействии архитектурного бюро Андрея Литвинова по заказу компании "Газпром".

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства квартиры и машины бывшего первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова и близких к нему лиц,а также деньги. Общая сумма взыскания составила более 100 миллионов рублей.