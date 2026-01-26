Сотрудник Минстроя Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Глава отдела министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии заподозрен в подлоге документов для приема многоэтажного жилого дома, построенного с нарушениями.
По версии следствия, в июле 2025 года начальник отдела инспекционной работы по городу Нальчик департамента регионального госстройнадзора Минстроя и ЖКХ региона внес в акт внеплановой выездной проверки заведомо ложные сведения о соответствии построенного многоквартирного жилого дома с десятью корпусами в Нальчике требованиям проектной документации.
По данным следствия, подозреваемый подписал и выдал застройщику заключение, заведомо зная о наличии многочисленных технических нарушений и несоответствий строительным нормам, допущенных строительной организацией, сообщил сегодня следственный комитет Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.
Дело расследуется по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан) .
"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело было возбуждено в Кабардино-Балкарии после вырубки более 30 деревьев в столице республики в преддверии работ по расширению улицы Карашаева.
