Сотрудник Минстроя Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге

Глава отдела министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии заподозрен в подлоге документов для приема многоэтажного жилого дома, построенного с нарушениями.

По версии следствия, в июле 2025 года начальник отдела инспекционной работы по городу Нальчик департамента регионального госстройнадзора Минстроя и ЖКХ региона внес в акт внеплановой выездной проверки заведомо ложные сведения о соответствии построенного многоквартирного жилого дома с десятью корпусами в Нальчике требованиям проектной документации.

По данным следствия, подозреваемый подписал и выдал застройщику заключение, заведомо зная о наличии многочисленных технических нарушений и несоответствий строительным нормам, допущенных строительной организацией, сообщил сегодня следственный комитет Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

Дело расследуется по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан) 1 .

