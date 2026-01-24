Вырубка деревьев в Нальчике обернулась уголовным делом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили уголовное дело в связи с вырубкой более 30 деревьев в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", на улице Карашаева в центре Нальчика 5 января начались работы по расширению проезжей части. План предусматривал вырубку примерно 70 хвойных деревьев, за сутки рабочие срубили более 30 из них, а днем 6 января глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков распорядился приостановить работы в связи с обращениями жителей. Следователи начали проверку по заявлениям о незаконной вырубке. Зеленая зона на улице Карашаева, где были вырублены более 30 хвойных деревьев, будет восстановлена, пообещали чиновники. От расширения проезжей части после встречи с жителями они отказались.

Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии после вырубки более 30 деревьев в столице республики в преддверии работ по расширению улицы Карашаева, сообщили в региональном управлении СК.

"По версии следствия, в январе 2026 года сотрудники подрядной организации, действуя по условиям муниципального контракта по капитальному ремонту улицы Карашаева, без необходимых разрешений незаконно вырубили 32 ели общим объемом более 718 кубометров. Ущерб оценен в 150 тысяч рублей. Должностные лица администрации, проявив недобросовестность при заключении и контроле за исполнением контракта, допустили нарушения, которые привели к ущемлению прав жителей на благоприятную окружающую среду", - отметили в СК.

Следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).