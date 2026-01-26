×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
22:39, 26 января 2026

Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Балясников и Темирлан Шунгаров из Черкесска убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 180 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 января 2026 года в военной операции на Украине убиты как минимум 178 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Олег Балясников и Темирлан Шунгаров убиты в военной операции на Украине, проинформировала сегодня администрация Черкесска в Telegram-канале. 

В центре образования №11 убитым участникам военной операции открыли мемориальную доску. Детали биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Ранее в Черкесске простились с погибшим в зоне СВО ветераном Следственного комитета Сергеем Шуваевым.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 180 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

