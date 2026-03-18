14:56, 18 марта 2026

Защита бывшего сенатора Арашукова анонсировала обжалование нового приговора

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор бывшему сенатору Арашукову о попытке дать взятку сотруднику УФСИН вступил в силу, защита намерена его обжаловать.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" за создание ему благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор по делу об убийствах и преступном сообществе. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. В октябре 2024 года Рауф Арашуков требовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и заявила, что не нашла нарушений.

Приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин» по делу о попытке дать шесть миллионов рублей взятки сотруднику УФСИН России по Оренбургской области, вступил в силу, говорится на сайте Генеральной прокуратуры России. В сообщении уточняется, что с учетом позиции гособвинителя доводы Арашукова в Оренбургском областном суде признаны необоснованными. «Приговор вступил в законную силу», — отметило сегодня ведомство. 

Как сообщил адвокат Дмитрий Трубников, защита бывшего сенатора с этим решением не согласна. «Будем дальше обжаловать», — цитирует его слова ТАСС. Юрист отметил, что в кассационной инстанции защита намерена привести те же доводы, которые звучали в апелляции. Арашуков и его адвокат заявляли, что инициатива взятки исходила от сотрудника ФСИН, но сам осужденный не поручал никому передавать деньги.

Как ранее установил суд, за шесть миллионов рублей Арашуков хотел получить "привилегированные условия содержания" в колонии для пожизненно осужденных, расположенной под Соль-Илецком. "Он требовал больше телефонных звонков сверх лимита, дополнительные свидания с родственниками, повышенного число посылок и передач, выбора места работы в колонии и даже подселения в камеру желаемого сокамерника", - писал ранее "Коммерсант".

Об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". Что известно о клане Арашуковых, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

