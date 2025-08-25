×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:30, 25 августа 2025

Следователь из Черкесска убит в зоне СВО

Сергей Шуваев. Фото: https://kchr.sledcom.ru/news/item/2012283/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Черкесске простились с погибшим в зоне СВО ветераном Следственного комитета Сергеем Шуваевым.

Как писал "Кавказский узел", в июне администрация Усть-Джегутинского района отчиталась об открытии памятной плиты в честь убитого в Курской области Сергея Кравцова. Сергей Кравцов, уроженец Усть-Джегуты, выпускник лицея №1. Мемориальная плита с его именем была установлена на фасаде учебного заведения. 

В Черкесске простились с погибшим при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции ветераном ведомства.

"Сергей Шуваев прошел службу в рядах Советской армии, служил следователем, прокурором в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, неоднократно поощрялся руководством. В 2023 году был зачислен добровольцем на службу. Был убит в зоне специальной военной операции", - сообщается на официальном сайте СКР по Карачаево-Черкесии

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 149 военослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: Кавказский узел

