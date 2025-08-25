Следователь из Черкесска убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Черкесске простились с погибшим в зоне СВО ветераном Следственного комитета Сергеем Шуваевым.
Как писал "Кавказский узел", в июне администрация Усть-Джегутинского района отчиталась об открытии памятной плиты в честь убитого в Курской области Сергея Кравцова. Сергей Кравцов, уроженец Усть-Джегуты, выпускник лицея №1. Мемориальная плита с его именем была установлена на фасаде учебного заведения.
В Черкесске простились с погибшим при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции ветераном ведомства.
"Сергей Шуваев прошел службу в рядах Советской армии, служил следователем, прокурором в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, неоднократно поощрялся руководством. В 2023 году был зачислен добровольцем на службу. Был убит в зоне специальной военной операции", - сообщается на официальном сайте СКР по Карачаево-Черкесии
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 149 военослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.