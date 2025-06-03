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22:03, 3 июня 2025

Мобилизованный из Карачаево-Черкесии убит в Курской области

Мемориальная доска с именем Сергея Кравцова. Фото: пресс-служба администрации Усть-Джегутинского района / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Кравцов из Усть-Джегуты убит в Курской области. С начала российской операции на Украине власти официально назвали убитыми в зоне боевых действий не менее 117 военных из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню  власти официально признали убитыми на Украине не менее 3363 бойцов из регионов ЮФО и 3346 из регионов СКФО, в том числе 116 из Карачаево-Черкесии. 

Имя еще одного убитого военного из Карачаево-Черкесии назвала сегодня администрация Усть-Джегутинского района, отчитавшись об открытии памятной плиты. Сергей Кравцов, уроженец Усть-Джегуты, выпускник лицея №1. Мемориальная плита с его именем установлена на фасаде учебного заведения. 

До мобилизации в феврале 2023 года 33-летний Кравцов работал водителем. После мобилизации он был направлен в Херсонскую область, с 2024 года - “переведен на Запорожское направление, а затем в Белгородскую и Курскую области”. “6 декабря 2024 года он был признан без вести пропавшим, а вскоре его назвали погибшим в районе Новоивановки Курской области”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. 

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 116 военослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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