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Кавказский узел

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13:06, 3 июня 2025

Власти признали убитыми в зоне СВО более 6700 бойцов с юга России

Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2023-01-09/444927-boevye_zadachi_v_zone_svo_vypolnyayut_raschety_protivotankovogo_orudiya_rapira

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Не менее 3346 бойцов из регионов СКФО и 3363 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел",  к 31 мая не менее 6650 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла", к 3 июня мая представители властей и силовых ведомств признали убитыми в ходе специальной военной операции не менее 7009 бойцов с юга России, в том числе 3346 – из регионов СКФО и 3363 – из регионов ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1437. Подтверждена смерть 720 бойцов из Ставропольского края, 430 – из Северной Осетии, 267 – из Кабардино-Балкарии, 240 – из Чечни, 136 – из Ингушетии и 116 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1211) приходится на Волгоградскую область. Признаны убитыми также 751 бойцов из Краснодарского края, 662 – из Ростовской области, 526 – из Астраханской области, 129 – из Калмыкии и 84 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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