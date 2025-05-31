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03:48, 31 мая 2025

Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3318 бойцов из регионов СКФО и 3332 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 19 мая не менее 6600 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла", к 31 мая представители властей и силовых ведомств признали убитыми в ходе специальной военной операции не менее 6650 бойцов с юга России, в том числе 3318 – из регионов СКФО и 3332 – из регионов ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1413. Подтверждена смерть 719 бойцов из Ставропольского края, 428 – из Северной Осетии, 266 – из Кабардино-Балкарии , 240 – из Чечни , 136 – из Ингушетии и 116 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1208) приходится на Волгоградскую область. Признаны убитыми также 727 бойцов из Краснодарского края, 662 – из Ростовской области, 523 – из Астраханской области, 128 – из Калмыкии и 84 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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