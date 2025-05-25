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Кавказский узел

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13:55, 25 мая 2025

6600 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3286 бойцов из СКФО и 3314 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 19 мая не менее 6550 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла", к 25 мая представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6600 бойцов с юга России: 3286 – из СКФО и 3314 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1403. Также подтверждена смерть 716 бойцов из Ставропольского края, 412 – из Северной Осетии, 265 – из Кабардино-Балкарии , 240 – из Чечни , 134 – из Ингушетии и 116 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1200) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 726 бойцов из Краснодарского края, 659 – из Ростовской области, 519 – из Астраханской области, 128 – из Калмыкии и 82 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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