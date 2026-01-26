Военные отчитались о 34 сбитых на Кубани беспилотниках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью в Краснодарском крае сбиты 34 дрона, еще четыре уничтожены над Азовским морем. На предприятиях в Славянске-на-Кубани потушены пожары, возникшие после воздушной атаки, а пострадавший отпущен из больницы.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью при атаке беспилотников пострадал человек на территории предприятия в Славянске-на-Кубани. Он госпитализирован, сообщил краевой оперштаб. Также на территории двух предприятий произошли пожары.

Власти насчитали в городе пять частных домов, поврежденных ночью в результате воздушной атаки. В четырех из них выбиты окна, в одном также повреждена кровля. Еще в одном доме поврежден навес. Кроме того, в двух случаях обломки БПЛА упали во дворах рядом с домами - таким образом, по подсчетам властей, фрагменты беспилотников найдены на территории семи частных домов.

С 23.00 мск 25 января до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников, из них 34 в Краснодарском крае и четыре над акваторией Азовского моря, отчиталось в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще по одному дрону сбито в Брянской и Калужской областях.

Обломки дронов найдены в 10 домовладениях

По уточненным данным, фрагменты дронов упали на территории 10 частных домовладений, сообщила администрация Славянска-на-Кубани. "Повреждены крыши домов, навесы, выбиты стекла в окнах", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Пожары на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани уже ликвидированы, отчиталась мэрия. "Пострадал один человек. Он обследован в Славянской ЦРБ, в госпитализации не нуждается", - отмечается в сообщении.

Комиссия администрации приступила к обследованию домов и фиксации последствий. "По итогам оценки пострадавшим будет оказана необходимая поддержка", - пообещали власти.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипского и Ильского в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти Кубани сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.