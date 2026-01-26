Человек госпитализирован после атаки дронов в Славянске-на-Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
При атаке беспилотников пострадал человек на территории предприятия в Славянске-на-Кубани, он госпитализирован. Власти насчитали в городе пять частных домов, поврежденных ночью в результате воздушной атаки.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью оперштаб Кубани сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждены три дома в Славянске-на-Кубани. Во всех домах выбиты окна, в одном также повреждена кровля. Пострадавших нет, заявили власти.
На территории двух предприятий Славянска-на-Кубани упали фрагменты БПЛА, пострадал один человек, сообщил сегодня в 05.07 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.
"Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания", - говорится в публикации.
Также обломки БПЛА обнаружены на территории еще четырех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. "Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и экстренные службы", - отчитался оперштаб.
В одном доме поврежден навес, во втором разбиты стекла в окнах. "Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами. Таким образом, всего фрагменты беспилотников в настоящий момент обнаружили на территории семи частных домов", - отмечается в сообщении.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселка Афипского Северского района, в котором расположен нефтеперерабатывающий завод. Так, 14 декабря 2025 года власти Кубани сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в Афипском.
Сам нефтезавод также неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки там произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.
Соседство с другим нефтезаводом создает проблемы и жителям поселка Ильского Северского района. Там, в частности, 1 декабря 2025 года в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи.
На самом нефтезаводе также происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. Так, 7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.