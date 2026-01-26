Человек госпитализирован после атаки дронов в Славянске-на-Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При атаке беспилотников пострадал человек на территории предприятия в Славянске-на-Кубани, он госпитализирован. Власти насчитали в городе пять частных домов, поврежденных ночью в результате воздушной атаки.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью оперштаб Кубани сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждены три дома в Славянске-на-Кубани. Во всех домах выбиты окна, в одном также повреждена кровля. Пострадавших нет, заявили власти.

На территории двух предприятий Славянска-на-Кубани упали фрагменты БПЛА, пострадал один человек, сообщил сегодня в 05.07 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания", - говорится в публикации.

Также обломки БПЛА обнаружены на территории еще четырех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. "Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и экстренные службы", - отчитался оперштаб.

В одном доме поврежден навес, во втором разбиты стекла в окнах. "Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами. Таким образом, всего фрагменты беспилотников в настоящий момент обнаружили на территории семи частных домов", - отмечается в сообщении.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселка Афипского Северского района, в котором расположен нефтеперерабатывающий завод. Так, 14 декабря 2025 года власти Кубани сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в Афипском.

Сам нефтезавод также неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки там произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

Соседство с другим нефтезаводом создает проблемы и жителям поселка Ильского Северского района. Там, в частности, 1 декабря 2025 года в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи.

На самом нефтезаводе также происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. Так, 7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.