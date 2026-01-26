Три дома повреждены в Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Обломки БПЛА упали сегодня в Славянске-на-Кубани, в трех домах выбиты окна, в одном также повреждены кровля.
Как писал "Кавказский узел", 25 января в станице Федоровской Абинского района обломки БПЛА упали на территории общеобразовательной и воскресной школ, в зданиях повреждены окна.
Обломки беспилотника повредили три дома в Славянске-на-Кубани, сообщает сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, во всех домах выбиты окна, в одном также повреждена кровля. Пострадавших нет.
