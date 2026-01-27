Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях

54-летний Роман Килячков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1638 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1637 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит контрактник из Урюпинска Роман Килячков, сообщила 26 января в своем телеграм-канале администрация города.

"Погиб в ходе специальной военной операции в ДНР. Воину было 54 года. У него остались брат и дочь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1638 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 4 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 52-летний Александр Мамизеров.

