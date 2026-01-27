×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
06:58, 27 января 2026

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Зайцев из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1637 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1636 бойцов из Волгоградской области.

Житель Новоаннинского района Владимир Зайцев погиб в военной операции "при выполнении боевого задания", сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"47-летний боец погиб 29 октября прошлого года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1637 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района стало известно 18 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Павел Крачко.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

