Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

Павел Крачко из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1628 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1627 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 42-летний житель Новоаннинского района Павел Крачко, 17 января прошло прощание с ним, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" районная администрация.

Крачко заключил контракт с Минобороны в марте 2024 года, служил стрелком мотострелкового отделения и был убит осенью того же года, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1628 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района стало известно 9 января. Тогда районные власти сообщили, что в военной операции убит Батыр Гурдов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.